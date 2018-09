TREENERILT HARRASTAJALE: Peeter Karask: kohtume Be Active Nightil!

Minu liikumistee algas varakult, nagu tolle ajastu lastel ikka, enamuse ajast peale kooli veetsime aega väljas mängides ja sportides. Kooliajal tegelesin paljude erinevate spordialadega nagu peotants, kergejõustik, judo, rattasport, suusatamine jne. Erinevate spordialadega tegelemine pani aluse liikumisharjumusele ning heale sportlikule tervisele.

Kuidas sai Sinust treener?

Treeneritööd alustasin aastakümneid tagasi, kui elasin Tartus ning tegelesin aeroobikaga ja jõutreeningutega. Hiljem Tallinnasse kolides soovitas Kristi Roosimägi mul ka fitnessis treenerikätt proovida, mida ma ka tegin.

Peeter Karask Peeter Karaski erakogu

Kuidas kirjeldaksid oma tavalist päeva?

Minu tööpäev algab varakult, ärkan kell 6.15 ning esimene treening algab juba kell 7.30 ja enamuse päevast veedangi treeningute tähe all. Õhtused treeningud lõppevad hilja õhtul kella 21.00, ajal, mil mõned inimesed on juba kodus voodisse heitnud. Üks päev nädalas on mul vaba, kus ma tegelen oma suurima hobiga -looduses viibimisega.

” Olen näinud, mis teeb alkohol inimesega, kes satub selle pahe küüsi ning see nähtu on andnud mulle tarkust seda vältida. Peeter Karask

Kui palju rõhku pöörad toitumisele?

Toitumisele pööran tähelepanu palju. Kuna aitan ise inimesi toitumisalaselt, siis on tähtis, et ka ise seda järgin.

Miks oled valinud karske eluviisi? Miks võiks alkoholi vältida?

Karsket eluviisi olen viljelenud kogu oma elu, tänu sportlikule eluviisile. Sport ja alkohol ei sobi kokku. Samuti olen näinud, mis teeb alkohol inimesega, kes satub selle pahe küüsi ning see nähtu on andnud mulle tarkust seda vältida.

Peeter Karask Peeter Karaski erakogu

Kui oluliseks pead lihashooldust, venitamist ja massaaži?

Ma pean seda väga oluliseks, mida võib võrrelda autohooldusega. Kui hooldad korralikult, siis kestab ka pikaajaliselt. Lihashooldus ja korralik venitus aitab ära hoida ka erinevaid vigastusi ning annab parema liikuvuse, mis omakorda parandab sportlikku vormi.

Kuidas hoiad tasakaalu?

Minu tasakaalu sõnum tuleb seestpoolt, kus keha annab ise märku, kui olen liialt väsinud või natukene üle treeninud. Seejärel annan kehale ja vaimule puhkust.

” Olen iseloomu treeninud erinevate rutiinsete tegevuste kaudu. Peeter Karask

Väga suurele treeningkoormusele vaatamata püsid siiski terve, mis on Sinu saladus?

Suure treeningkoormuse juures on oluline tunda oma keha ja märke, mis keha sulle annab. Samuti tervislik toitumine ning tugev vaimujõud. Suur treeningkoormus on mul tulnud aastate jooksul, mis on aidanud kehal sellega kohaneda. Soovitan ka oma treenitavatel treeningkoormust tõsta tasa ja targu, mitte kiirelt, mis võib anda hoopis negatiivset mõju.

Peeter Karask Peeter Karaski erakogu

Kui oluline on uni?

Aktiivsete eluviisidega inimesel on uni väga oluline, kuid minul on õnneks või kahjuks uneaeg väga lühike, magan ööpäevas 5 -6 tundi, millega puhkan välja. Kui palju keegi und vajab, on individuaalne ja seda peab iga inimene ise tundma, kas puhkab välja või mitte. Praeguse kiire elutempo juures magavad inimesed pigem vähem kui rohkem ja heidavad magama liiga hilja. Vanarahva tarkus juba ütleb, et iga unetund enne keskkööd võrdub kahe unetunniga peale keskkööd. Siit võiks saada mõtteainet inimestele, kes heidavad magama liiga hilja ja tunnevad end päeval väsinuna.

Peeter Karask Peeter Karaski erakogu

Mida pakub sage looduses käimine?

Loodusesse püüan sattuda võimalikult tihti, mis annab mulle vaimujõudu ja rahulolu. Samuti annab looduses viibimine teadmisi looma - ja linnuriigist, mis on uskumatult hariv.

Sul on olnud oma loodusfotode näitus, mida pakub Sulle loomade pildistamine?

Looduses viibimine ja sealsete loomade ja lindude jäädvustamine on ennekõike minu suureks hobiks, mis annab mulle rahulolu ja jõudu. Varjetes tundide viisi passimine on aeg, kus saan mõtiskleda ja vaimul puhata ja uut jõudu koguda. Võimalus kohata looduses erinevaid loomi ja jälgida nende eluviise ning jäädvustada seda annab hea positivse emotsiooni.

Peeter Karask Peeter Karaski erakogu

Kuidas kirjeldaksid mõnda kaunist hommikut, kui loomi varitsed?