TÖÖKOHASPORDI KUU MISSIOON: Peeter Luik: teha muutus rohujuure tasandil, et liikumine tööpäeva kestel saaks loomulikuks osaks päevast

Arvestades, et tegemist on laia teemaga ning iga indiviid on erineval treenitusastmel, siis üritan tabada ühe lasuga kõiki märke ja rõhun lihtsusele - tehke kasvõi midagigi! Alustavale spordihuvilisele kulub marjaks ära teadmine, et suurte muutuste jaoks elus on vaja alustada väikestest sammudest; ka kolm sammu ettepoole ja kaks sammu tahapoole on seejuures aktuaalne, sest istumisega harjunud lihast ja luust aparaat hakkab igasugusele koormusele suure tõenäosusega vastu. Liialt suurte muutuste jõuline esilekutsumine võib juba kahe nädala möödudes anda tagasilöögi, millest taastumine võib kesta pikalt ja sportlike eesmärkide seadmisest on saanud vaid tühipaljas unistus.

Tõmban ka ülevaltpoolt piiri peale, sest harrastussportlaste seas on palju neid, kes on võistlussporti naasnud, et oma lapsepõlveunistusi täita ning mida rohkem on neil vaba aega, seda karmimalt hakatakse treenima. On piisavalt palju neid, kes on treeninguid suure hurraaga alustanud, et õllekõht kaotada ning avastavad siis ühtäkki, et keha pole enam esimeses nooruses ning lõhkuvalt kiire treeningkoormuse lisamine ja muud muudatused hakkavad tervisele ja halvemal juhul tuleb trenn üldse pooleli jätta. Võidujanu ja kiire kaalulangetus on ahvatlev, aga võtame kõike ikka mõistusega ning rakendame oma kondimootoreid vastavalt oma võimetele.

” Meil on võmalus elada paremas Eestis, kui suudame liikumisest ja spordist teha oma uue Eesti Nokia. Peeter Luik

Sinu enda spordilugu?

Spordiga on mul olnud elu jooksul huvitavalt keeruline suhe, sest arvutis istumine ja televiisori vaatamine kippus võtma spordi suhtes juhtpositsiooni ning kestis see ka ajal, mil üritasin laskesuusatamises läbi lüüa. Füüsilist võimekust samas jagus, sest ka piiratud investeeringud spordi järjepidevusse aitasid mind hoida vähemalt kohalikul tasemel üksjagu konkurentsis, aga lõpuks said arvatavasti lihtsustatult nii vaimsed mured kui ebastabiilsus treeningplaani järgimisel mulle saatuslikuks ja mingist hetkest alates ei olnud enam otstarbekas jätkata.

Samas, kui minu spordipisiku endaga tutvust teha, siis olen ma algusest peale lihtsalt vale mentaliteediga olnud ja eks see pärssis mu üleüldist stabiilsust spordi tegemisel. Ja minu eripära ei olegi tundide viisi ühe spordiala lihvimisele loodud, vaid pigem just spordi üldisem viljelemine, mis on rohkem seikluslik ja enese proovilepanek. Minu motivatsioon elus ongi suuresti seotud just spordiga seonduva vabaduse otsimisega ja kui adrenaliin veel sekka lisada, siis on mul kõrvad kohe kikkis.

Rääkides adrenaliinist või piiride kompimisest, on üks huvitav näide minu taliujumise - hobi, mis antud näite puhul hilissügisel on muidugi grammi võrra soojem. Ja üksinda hommikuti mõnusa päikesetõusu saatel meeldib mulle viia ennast kaldast üksjagu (või võimalikult) kaugele, sest olles järjest jaheneva kehaga looduse rüpes, kus minu ainus tagasitee on lihtsalt läbi külma tagasi ujuda, paneb see elu ilu üle mõtlema küll ja sellegi üle, kui habras see elu ikka on. Nii mõnigi on minu tegevust hukka mõistnud, aga minu jaoks on millegi sellise tegemine normaalne ja kehitan selliste asjade peale õlgu. Eks mingist hetkest alates see ka muutub, aga kuni pole põhjust, siis avastan maailma hulga väiksemate piirangutega.

Meenub palju huvitavaid seikasid ka rattasõidust ja see, mida olen oma maastikuratastel teinud ja mitu raami ja muid varuosi ma olen hingusele saatnud. Kukkumiste arvukusest ei hakka parem rääkimagi, kuid vigastuste puhul pigem saab kokku lugeda need ühe käe sõrmedel ja nendest vaid üks tõsisem. Napikad? Liiga palju, et kõik meeles püsiks, aga olen terve nahaga seniajani vastu pidanud ja mõistlikkuse piires jätkan siin-seal piiride kompamist eesmärgiga endiselt tervena püsida. Jalgratta seljas olen ma oma spordialadest vist kõige rohkem ka üksinda olnud oma sõidustiili iseärasuse tõttu, mis ei tee mind küll unikaalseks, aga oma sõprusringkonnas on peale minu vaid veel üks, kellega olen saanud vabalt just neid treeninguid nautida.

Praegusel ajal olen ma tegelikult esimest korda elus jõudnud omast vabast tahtest lõpuks ka mingisugusele treeningrežiimile, mis on kestnud juba pikemat aega ning piiranguga, et vähemalt üle päeva võiks trenni jõuda. Siin on aidanud palju kaasa see, et olen sidunud oma motivatsiooni ka oma kauaaegse sõbraga ning jõudumööda peksame üksteist ikka trenni tegema, sest omal jõul läbi elu pole väga mõtet punnitada. Parem rõhuda meeskonnatööle, milles keskmine eestlane just kõige parem ei ole, aga eks me kõik õpi ja kui maailmamastaabis tahta läbi lüüa, siis võiks erinevatest kultuuridest nende parimad omadused üle võtta ja enda riigi edendamises käiku lasta. Eestlaslikest väärtustest pole mitte mingisugust tolku, kui naabritel on midagi, mida nad teevad kordades paremini – miks mitte siis neilt õppust võtta? Omal jõul läbi elu pole väga otstarbekas pingutada. Parem rõhuda meeskonnatööle, milles keskmine eestlane just kõige parem ei ole, aga eks me õpi kõik, ja kui maailma mastaabis tahta läbi lüüa, siis võiks erinevatest kultuuridest nende parimad omadused üle võtta ja enda riigi edendamiseks käiku lasta. Eestlaslikest väärtustest üksi ei piisa, kui naabritel on midagi, mida nad teevad kordades paremini – miks mitte siis neilt õppust võtta? Oleme siiski kõik inimesed.

Mis on Sinu lõpusoovid eestimaalastele Töökohaspordi kuu puhul?

Kindlat meelt ja külma närvi! Inimene on loomu poolest laisk ning evolutsiooniliselt kipume jõudma probleemi lahenduseni hetkel, mil probleem on kätte jõudnud. Probleemide ennetamine pole meil just tugevaim külg. Kutsu sõber appi ja võib ühisel jõul saame ennetustööga edukalt hakkama. Ja kui riiki pidada ettevõtteks (Eesti Firmaspordi Liidule see meeldiks), siis mida rohkem on asjalikke tegijaid, kes korruptsiooni ja demagoogitsemise asemel on valmis üksteist hädas aitama, seda parem. Meil on võmalus elada paremas Eestis, kui suudame liikumisest ja spordist teha oma uue Eesti Nokia. Edukat sportimist!