Veebruaris algas Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!”, mis toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös. Sihtasutus Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke on pühendunud ja järjekindel maailmamuutja, kellel on eesmärk panna kogu Eesti liikuma.

Veebruaris algas terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“, mille raames kutsutakse kõiki inimesi terviseradadele liikuma. Mis on selle kuu sügavam missioon?

Kuu mõte on aidata enamikul inimestel avastada igapäevaseks liikumiseks terviserajad ning tulla iseenda tervise ja hea enesetunde jaoks värske õhu kätte liikuma ning teha seda regulaarselt. Terviseradadele on huvilised oodatud nii üksi kui ka pere või sõpradega ja liikuda võib just nii palju ning nii kiiresti, kui ise soovitakse. Peamine on ise rõõmus olla. Kui liikumisharjumus ei ole varem olnud kuigi suur, siis on just õige aeg algust teha ja eneselegi üllatuseks leitakse ennast üha sagedamini terviserajalt. Kuu käigus aitame inimestel lahti saada ka "toredatest" vabandustest nagu “homme", "halb ilm", "pole aega", "pole raha", "tossuvärv ei lähe dressikaga kokku” jne.

Eestis on üle 100 põneva terviseraja, kus saab erinevalt liikuda. Kas Sul on lemmikradasid?

Olen külastanud põhimõtteliselt kõiki terviseradasid üle Eesti ja kindlasti on neid, kus käin ise sagedamini liikumas, kuna need jäävad kenasti mu tee peale. Mind vaimustab pigem see, et need 100 rada on kõik igaüks oma ägeda looga. Kui varem olin mõned aastad tagasi ka ise mõelnud, et on “lihtsalt terviserajad” ja kõik, siis täna näen nende radade taga inimesi, tean sünnilugusid ning saan osa nii muredest kui ka paljudest rõõmudest. Ja rajad ongi nende inimeste nägu. See on hämmastav, millise fanatismi ja kui suure südamega on sajad inimesed oma radasid arendanud ja nende eest hoolitsenud.

24. veebruaril on kõik eestlased kutsutud terviseradadele liikuma, et teha ühiselt maakerale mitu ringi peale. Kuidas see päev organiseeritud on?

Hommikul päikesetõusust kuni hilisõhtuni on inimesed oodatud üksi või mitmekesi terviseradadele liikuma. Päris paljudel radadel on selleks puhuks planeeritud eraldi sündmus. Aga kui ka ei ole, siis mõelge ikka, et olete uhkel vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeva puhul vabariigi terviseks. Meie kodulehel saab sel päeval sisestada oma päevased liikumiskilomeetrid ning jälgida reaalajas, kui palju on Eestis kilomeetreid läbitud. Ühtlasi on kõik lahkesti palutud postitama pilte ja videoid oma toredast päevast, lisades hashtagid: #terviserajad ja #terveeestieest.

EOK president Urmas Sõõrumaa ja Sihtasutus Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke Terviseradade avaüritusel Pirital Foto: Rauno Volmar

Et need 100 rada toimiksid, on kindlasti vaja rajameistreid. Kirjelda palun harrastajatele radade tegemise telgitaguseid. Milliseid ettevalmistusi tehakse, et inimesed saaksid erinevaid liikumisviise nautida?

Tõepoolest. Igal rajal on vähemalt üks või lausa päris mitu inimest, kes igapäevaselt radasid hooldavad. Nemad on üliinimesed, kes ei karda ühtki ilma ega kellaaega. Nende peamine eesmärk on inimestele võimalikult hea rada lahti hoida. Mõned on teinud oma tööd alles paar aastat, paljud juba kümneid aastaid. Talvel toodetakse lund, käiakse rajamasinaga radu hooldamas ja suusajälge ajamas. Iga päev annavad nad selle hetke maksimumi. Olen selles kindel, kuna olen nendega nüüd juba mõnda aega koos töötanud. Olematu talve tõttu on paljud rajameistrid teinud imesid, et saaksime suusatada, uisutada või midagi muud harrastada. Kahjuks nad kiitust palju ei saa: võib-olla on asi lihtsalt väheses märkamises, et rajameistritest ei teatagi midagi ega saada nende tööst päris täpselt aru. Mina olen neilt väga palju õppinud ja mõtlen ise ka kehva ilmaga aknast välja vaadates, et “lähen õue liikuma”, sest rajameistrid on ju iga ilmaga õues. Nad on kindlalt minu eeskujud oma töökuse ja pühendumusega.

Kuidas terviseradade sädeme hinge said?

Säde tuli lapsepõlvest, kui perega üpris tihti suusatamas käisime. Nüüd olen viimased aastad ikka enda heaks enesetundeks liigutanud ennast terviseradadel või lihtsalt õues. Mulle meeldib aeg-ajalt ka ennast proovile panna mõnel võistlusel ja sellega oma iseloomu ning tahtejõudu testida. Tunnetan selgelt, et kui liigun regulaarselt, siis jaksan ka igapäevaselt rohkem saavutada. Mulle on alati sümpaatne olnud erinevate spordivõistluste korraldamine ja selle köögipool. Sealt see isu on tekkinud. Elades ja töötades mõned aastad Narvas, leidsin endale hea sõbra Vova (Vladimir Všivtsev), kes on sealse terviseraja vedur. Temal on ka kindlasti väga suur roll minu terviseradade sädemes.

Räägi oma igapäevatööst Sihtasutus Eesti Terviserajad juhatajana?

Ma olen aru saanud, et mul on maailma kõige ägedam töö. Igapäevaselt suhtlen üle Eesti terviseradade võrgustiku inimestega ja toetan neid erinevates tegevustes. Teen võrgustiku kommunikatsiooni kodulehe ja Facebooki kaudu, teen videoid ja fotosid. Lisaks teen koostööd paljude organisatsioonide, omavalitsuste ja asutustega. Mõtlen ja viin ellu liikumiskampaaniaid ning otsin uusi vigureid, millega aina rohkem inimesi liikuma saada. Lisaks algatasin siseterviseradade tegemise kontoritesse, koolidesse ja teistesse hoonetesse. Aitan neid hoonetesse välja mõelda, joonistan kaardid, planeerin märgistuse ja kleebin raja maha. Mu tööpäevad on väga mitmekülgsed ja tihedad ning tegevustest puudust ei tule. Sõitmist on palju ja vingeid elamusi samuti.

Eestis on väga palju põnevaid siseterviseradasid. Milline on nende sünnilugu?

Lugu sai alguse Rahvusooperist Estonia, kui olin seal reklaamijuht ja tuli mõte, et teeksime tervisenädalaks majja terviseraja. Kergesti sai 500-meetrine põnev rada maha märgitud ja avatud. Nüüd on radu juba 28 ja umbes sama palju on ka uusi huvilisi. Siseterviserajad on mõnus vaheldus igasugustes hoonetes. Inimesed saavad tänu neile võtta liikumispause ja teha rajal erinevaid toredaid tegevusi. Siseterviserada pole lihtsalt liikumine, vaid ka sisekommunikatsioon, omavaheline sotsialiseerumine ja hea meie-tunde looja. Kui suitsetamas käimist on peetud normaalseks tavaks, siis nüüd peetakse üha enam selleks liikumispause.

Mis Sind ennast liikuma inspireerib ja millised liikumisvormid Sind ennast kutsuvad?

Mind mõjutavad hea enesetunne ja tervis ning liikumine aitab ka pead selgemaks mõelda. Tervis on tuntavalt parem, kui olen regulaarselt liikudes selle eest hoolt kandnud. Mulle meeldib jooksmas käia, suusatada ja suvel klassikalises tehnikas rullsuusatada. Millegipärast meeldib mulle just eriti suvel rullsuusatada ja pigem siis keskpäeval päikese ja palavaga. Praegu on mul suusad ja suusasaapad kogu aeg autos, sest rajale astun üsna tihti. Mulle meeldivad kestvusalad, sest nendega saab oma tahtejõudu proovile panna. Võhandu maratonil olen käinud kuuel aastal võistlemas ja seal on vaja süstaga läbida 100 km. See on minu meelest äge, eriti just need mõtted, mis peas on, kui oled juba 6 tundi sõitnud, siis järelejäänud 5 tundi on juba palju lihtsam ja viimased 3 tundi pole enam mingi probleem. On huvitav vaadata kellalt aega poole tunni või tunni kaupa ja lasta kehal teha automaatselt ainult üht liigutust, samas tempos ja nii umbes 11 tundi järjest. Ise naudid, naeratus näol.

EOK terviseradade avaüritus Pirital Foto: Rauno Volmar

Mida soovite terviseradadel veelgi paremaks teha?

Radade üldist kvaliteeti kindlasti, see tähendab rohkem võimalusi ja paremaid tingimusi. Üritame hakkama saada ka olematute talvedega, et suusarõõmud püsiksid. Töid on radade planeerimisel palju: projekteerimine, valgustus, ligipääs, olmetingimused, rajamasinate uuendamine, lumetootmistehnika hankimine ja palju teisi asju. Nimekiri on pikk ja vajaduste kogusumma suur.

Mis on Sinu suurim missioon Sihtasutus Eesti Terviserajad juhatajana?

Minu missioon on olla terviseradade peres vääriline liige. Aidata ellu viia eesmärki, et üle Eesti oleks inimestele kättesaadavad kvaliteetsed terviserajad. Innustada võimalikult palju inimesi regulaarselt liikuma ja seda nautima.

Kui palju aega oma vabast ajast veedad terviseradadel?

Mul on vaba aeg ja töö nii segunenud, et puhast vaba aega pole eriti olemas. Seda oskan fikseerida ainult teatris või kinos käies. Ükskõik, kus Eestis sõidan, olen tegelikult tööl ja keeran autoga jälle mõne terviseraja parklasse, mis teele jääb. Kui minna rajale ka lihtsalt suusatamiseks, on seal enamasti samal ajal mõni terviserajaga seotud inimene või tore harrastaja. See võimaldab mõnusasti vestelda ja vajalikud jutud ära rääkida. Seepärast olengi planeerinud pigem juba ette ühiseid suusasõite ja jookse, et saaks ära teha nii treeningu kui ka kohtumise. Sellised kohtumised on produktiivsed ja ehtsad. Mul on hea meel, et olen hommikujooksude käigus saanud tutvustada terviseradade tegemisi nii Eesti Vabariigi presidendile kui ka peaministrile. Kultuuriministrile tegin aga sissejuhatuse terviseradade teemadesse suusarajal. Need on palju vahetumad kohtumised kui kuskil laua taga koos kohvi ja pirukatega.

Terviseradade kuu raames toimub ka põnevaid treeninguid, räägi palun neist?

Jah, see on tore algatus, mille pakkus välja kogenud harrastussuusataja Taivo Kitsing, et terviseradadel liikuvad treenerid ja kogenumad spordimehed võiksid ka ise vabatahtlikult oma ala propageerida ja liikumise nautimisele kaasa aidata. Radadel kohtab ikka neid, kelle tehnika vajaks lihvimist või ei osata varustust kõige paremini kasutada. Taolised vabatahtlike treeningud aitavad oma alale juurde rõõmsaid nautijaid. Kuu käigus on üle Eesti erinevaid treeningutele juba huvilisi jagunud ning kindlasti jätkub see nii käesoleva aasta jooksul kui tulevikuski.

Mida suusatamine Sulle endale pakub?

Suusatamine pakub head enesetunnet ja mõnusat kvaliteetaega looduses nagu ka jooksmine ja muud toredad tegevused. Mulle meeldib tegelikult oma isaga suusatamas käia. Siis saab koos midagi teha. Samas läks viimati isade päeval pigem võistluseks, sest võib ju küll mõelda, et lähed ja naudid lihtsalt suusatamist, aga kui rajale saad, siis hakkab tempotamine pihta. Üks veab, teine surub ja vastupidi. Lõpuks on keel vesti peal ja nii iga kord. Aga ikkagi on äge, kuigi sellist trenni on järgmistel päevadel kindlasti lihastes rohkem tunda. Seda nautimise poolt üritan rohkem õppida - ega alati pole vaja võistelda - ja tasemelt ei ole ma ju Raul Olle ega Andrus Veerpalu.

Kas liikumises on eeskujud olulised? Kui oluline on selle juures perekond?

Ma arvan, et eeskujud on olulised ja perekonna roll on suur. Kui perega on harjutud käima koos looduses, siis jääb see ju külge. Ja siis veavad ju piltlikult õue kord lapsed ise, kord vanemad. Minule on küll looduses käimine külge jäänud ja mul on selle üle hea meel. Tee ja võileivad maitsesid lapsena metsas ikka väga hästi. Ja see võileib, mis metsas ära käis, maitses kodus veelgi erilisemalt.

Eeskujude osas pole ma tagasi hoidnud. Mul on neid palju ning igaühelt üritan järgida mõnda detaili. Spordimehed, keda lapsena teleri ees fännasin, on täna tööalaselt partnerid või puutun nendega kokku. Hästi võimas on see hetk, kus mõni legendaarne spordimees tuleb ja käe õla peale paneb ja ütleb: “Ajad õiget asja”.

Sina ja matkamine?

Eraldi matkamisi ma eriti ette ei võta. Terviseradadel käimine on sageli piisav looduses olemine. Metsas sambla või jää peal magamist saan samuti regulaarselt teha kaitseliidu õppustel. Looduses üle 24 tunni järjest olemine on heaks iseenda sisekaemuseks ja õpetajaks ning soovitan seda aeg-ajalt proovida. Nii oskad taas hinnata vett ja toitu ning märgata enda võimekust looduses.

Mis on Su liikumisalased ambitsioonid?

Kui ma varem ikka mõtlesin, et jookseks maratoni või võtaks vastu mingeid muid pikemaid väljakutseid, siis täna olen arutlenud teistmoodi: seda kõike võib, aga esmalt peaksin saavutama parema regulaarsuse ja tegevused naudingu, mitte võistlusmomendi peale üles ehitama. Nii et mu praegune ambitsioon on mitte niivõrd sportida kui liikumist nautida ja seda võimalikult mitmekülgselt teha.

Millised "mäetipud" ahvatlevad sind liikumise kontekstis, isiklikus ja tööalases kontekstis?

Tööalastes plaanides olen terviseradadel lati enda jaoks kõrgele sättinud. Päris kõike ma rääkida ei tohi. Muidu äkki mõni inimene, kes mind ei tunne, arvab, et tegemist on hulluga ega pea neid plaane reaalseks. Olen kindel, et planeeritud eesmärke on võimalik saavutada. Olen veendunud, et terve Eesti on tegelikult terviseradade ja liikumise usku. Paljud pole seda lihtsalt veel endas leidnud, aga see on neis olemas ja küll me selle leidmisele kaasa aitame.

On sul veel mõni varjatud anne, millest oleksid nõus rääkima?

Pigem käin väga palju teiste annet vaatamas balleti- ja ooperilaval Estonias nii umbes 15 korda aastas. Aga eks ma olen enda huvid juba varem siin välja toonud ja midagi varjata pole. Mu anne on tõenäoliselt see, et mulle meeldib kogu aeg tegutseda. Tegutsemine ja liikumine on ühtlasi ka puhkuseks, sest niisama istumine väsitaks. Ja muidu olen väga hea kokk ka.

Sinu soovid kaasmaalastele Terviseradade kuu raames?

Tulge õue ja nautige liikumist. Luban, et avastamisrõõme on palju. Ja siis tulge jälle ning jäägegi käima! Meie võtame teid lahkesti vastu.