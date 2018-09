Tartu Linnamaraton ründab uut rekordit

Tartu Linnamaraton on kõige kiiremini kasvav Tartu Maratoni Kuubiku sarja üritus, mille stardijoonel oli eelmine aasta üle 7600 rahvasportlase. Mullu võttis põhidistantsidest osa rekordilised 3488 inimest ning lasteüritustest 3014 last. Päev varem on linnamaratoni programmis kavas meelelahutuslik Friday Night Run, eelmisel aastal nautis 4 km pikkust rada 1170 jooksusõpra.

Natuke rohkem kui nädal enne linnamaratoni programmi on aga eelregistreerimise põhjal tänavusele Friday Night Runile tulemas ligikaudu 1500 ööjooksjat. Laupäevastel lasteüritustel ootavad korraldajad taas 3000 osaleja piiri ületamist. Samuti laupäeval peetavatele põhidistantsidele (42, 21 ja 10 km) on end praegu kirja pannud 3414 jooksjat ja (kepi)kõndijat, mis annab alust arvata, et mullu püstitatud rekord 3488 on tõsises ohus.

Üks selleaastase jooksupeo põhilisi uuendusi on 42 km distantsi uutmoodi rada. Kui eelmisel aastal oli maratonirajal kruusalõike ca 4 km ulatuses, siis nüüd jääb alles umbes 1,5 km. Tavajooksja jaoks läheb rada huvitavamaks, sest väheneb pikkade ja lagedate sirgete osakaal. Rohkem on pööranguid ning lõike, kus silmapiiril näeb ka teisi jooksjaid. Kogu rada on tänavu oluliselt kompaktsem ja profiililt natuke kergem.

Endiselt on põhidistantside jooksjatele ja kõndijatele nautimiseks ikoonilised kohad Karlovas, Supilinnas ning Toomemäel. Rajakaartidega on võimalik tutvuda SIIN.

7. Tartu Linnamaratoni soodsam registreerimisvoor lõppeb juba sel reedel, 28. septembril.