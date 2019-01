Talvine seiklusvõistlus Icebug Winter Xdream võideti joostes

Icebug Winter Xdream on seiklusvõistlus, kus kolmeliikmelistel võistkondadel tuleb maastikult neljatunnise kontrollaja jooksul otsida kontrollpunkte. Eriliseks teeb võistluse formaadi asjaolu, et liikumisviisi valik rajal on vaba ehk kõrgeid kohti minnakse püüdma nii joostes, ratastel kui ka suuskadel. Liikumisviisi valik sõltub maastiku eripärast ja lumeoludest, samuti on võimalik rajal liikumisviise kombineerida.

Jõulumäe ümbruse maastik soosis seekord jooksjad, sest kuigi lumeolud on sealkandis kesised, oli lumi siiski segavaks faktoriks, et ratastega kiiresti liikuda. Samuti olid osad punktid rabas, kus ratastega liikumine oli keelatud.

Icebug Winter Xdream tulemused:

1. Sega võitjad (Raido Mitt, Tõnu Lillelaid, Marion Tibar) 3:53:01

2. Excel Racing Õnnevalem Team (Ain Fjodorov, Tiit Tähnas, Eduard Taivere) 3:57:30

3. OK Võru (Sander Mirme, Alar Kume, Siim Klais) 3:57:38

Xdreami hooaeg jätkub 28. aprillil Märjamaal.