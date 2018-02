Tallinna Maraton värvib Eesti pealinna sinimustvalgeks

EV 100 juubelinädal on täies hoos ning väärikaid sündmusi toimub igas Eestimaa nurgas. Juubeliaastal on ka Tallinna Maraton pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuulub EV100 spordiprogrammi.



“Juubeliaasta annab Tallinna Maratonile erilise aura. Soovime koos jooksusõpradega tähistada Eesti juubeliaastat suurejooneliselt ja pidulikult. Plaanime mitmeid uuendusi ega salgagi, et koos kõigi tublide ja liikumist armastavate inimestega soovime läbi viia sajandi suurima jooksusündmuse Eestis!” avaldab Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik.

Tänavuse Tallinna Maratoni muudab eriliseks asjaolu, et korraldajad ootavad kõiki osalejaid starti sinimustvalges. “Varem me ei ole ühtset riietumisstiili rakendanud, kuid sel aastal pakume selle välja, et lisada kogu üritusele pidulikkust ja ühtsustunnet. Arvestame ka sellega, et meil on väga palju väliskülalisi ning sinimustvalge jooksjate meri tõstab Eesti tuntust maailmas, loob ühtekuuluvuse aura ja näitab eestlust tugeva ning kõva brändina,” kommenteerib Lilliallik. “See on tõeliselt uhke ja aukartustäratav vaatepilt, kui tuhanded jooksusõbrad sinimustvalgena starti kogunevad ja Tallinna tänavatel Eesti lipuvärvides rongkäiguna liikvele lähevad,” usub ta.

Korraldajad püüavad omalt poolt kaasa aidata, et soovijad sinimustvalget varustust soetada saaksid. Internetilehelwww.jooks.ee tulevad esmakordselt müüki Eesti rahvusvärvides jooksusärgid. Maratonidistantsil startijad saavad särgi endale tasuta, poolmaratonile ja 10 km distantsile registreerujatel on aga võimalik rahvusvärvides särk soetada 50% soodustusega. Särkide eelmüük algab Eesti Vabariigi 100. aastapäeval, 24. veebruaril.

Tallinna Maraton toimub tänavu 7.-9. septembrini. Suur spordisündmus algab reedel Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval Mesikäpa lastejooksude ning 10 km Sügisjooksuga ja saab võimsa lõppakordi pühapäeval maratoni ning poolmaratoniga.