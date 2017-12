Tallinkist saab Eesti ühe vanima jooksuürituse Maijooksu nimitoetaja

MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi ja Tallink Grupp teatasid täna Tallink Tennisekeskuses toimunud pressiüritusel, et Tallinkist saab järgmisest aastast Eesti ühe vanima ja rahvarohkeima jooksuürituse Maijooksu nimitoetaja. Ühtlasi sõlmisid Eesti parimad pikamaajooksjad Liina Tšernov ja õed Luiged omavahelise kihlveo, kellest saab järgmise aasta Maijooksu võitja.

“Maijooks on viimased kolm aastakümmet olnud kevadise Eestimaa üks suurimaid spordisündmusi, millest mullu võttis osa üle 15 000 eri vanuses liikumisharrastaja, sealhulgas ka hetke Eesti parimad naisjooksjad,” ütles MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi juht ja Tallink Maijooksu peakorraldaja Mati Lilliallik. “Mul on väga hea meel, et meie pikaaegse koostöö jätkuna saab Tallink Grupist järgmisel kolmel aastal Maijooksu nimitoetaja.”

Tallink Grupi müügi- ja turundusjuhi Marina Jõgi sõnul on Tallinki strateegia ja äritegevuse lahutamatuks osaks panustamine ühiskondlikesse algatustesse ning tervislike eluviiside edendamisse.

“Maijooks toob igal kevadel sportima tuhandeid entusiastlikke jooksusõpru,” lausus Jõgi. “Meie sooviks on aidata kaasa selle pikaajalise traditsiooniga spordiürituse jätkuvale edule ja koostöös korraldustiimiga anda oma panus sellesse, et üha rohkem Eesti inimesi leiaks endas motivatsiooni sportimiseks.”

Iga-aastaselt osaleb Maijooksul kõrvuti igapäevaste jooksusõpradega ka ligi paarsada ettevõtet, kes toetavad oma töötajate liikumisharrastust. “Usume, et sel aastal kasvab oma töötajate sportimist soodustavate ettevõtete arv veelgi, kuna uuel aastal rakendub ettevõtetele sporditoetuse maksuvabastus sada eurot kvartalis ning see kindlasti julgustab tööandjaid panustama oma töötajate tervisesse,” märkis Mati Lilliallik.

Tallink Maijooksust plaanivad osa võtta ka Eesti pikamaajooksjad Liina Tšernov, Lily, Liina ja Leila Luik, kes sõlmisid tänasel üritusel kihlveo eeldatavast omavahelisest paremusjärjestusest tuleva aasta mais. 2017. aastal võitis Liina Tšernov õdede Lily ja Leila ees ning Liina lubas oma esikohta tänavu kindlasti ka kaitsta. Ei Lily, Leila ega ka Liina Luik Tšernova esikohapretendendi staatusega ei nõustunud ning lubasid kindlasti igaüks esikohaheitluses kaasa lüüa.

Kõige kiiremat jooksuaega ehk 22:59 prognoosisid endale seitsmekilomeetrise distantsi läbimisel Liina ja Leila, Lily Luik hindas oma eeldatavaks võiduajaks 23:05 ning Liina Tšernov kõige tagasihoidlikuma 23:15.

Tallink Maijooks toimub Tallinna Lauluväljakul järgmise aasta 19. mail. Kavas on nii ajavõtuga seitsmekilomeetrine võistlusdistants kui ka ajavõtuta jooks, kepikõnd ja erinevad lastejooksud.

Sündmuse info www.maijooks.ee