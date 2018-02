SUUR GALERII | Tartu maratoni nelikvõit läks Prantsusmaale, juubelivõistlusel osales 3641 suusasõpra

Täna anti juba 45. korda start Tartu suusamaratonile. Ligi 3500 osalejaga juubelimaratonil tuli läbida distants pikkusega 63 kilomeetrit, Otepäält võeti suund Elva peale.

Kiireimad suusatajad on Elvasse juba kohale jõudnud. Tartu Maratoni võitis prantslane Antoine Auger. Võiduaeg 3:08.16,1. Prantslastele kuulus koguni nelikvõit. Parima eestlasena sai viienda koha Martti Himma. Lõpuheitlus oli tihe, esikuuik mahtus kümne sekundi sisse.

Joosep Karlson sai kaheksanda ja Kein Einaste 10. koha. Parim naine rootslanna Maria Graefnings oli finišis absoluutarvestuse 26ndana. Tema aeg 3:18.51.

Kokku registreeris end tänastele põhisõitudele 3641 suusasõpra, neist 2790 pikale 63 km distantsile.

Tartu Maratoni Kuubiku uus hooaeg jätkub 13. mail, kui toimub 36. Tartu Maastikumaraton (endise nimega Tartu Jooksumaraton).

Lühikommentaarid pressikonverentsilt:

Meeste võitja Antoine Auger: "Tundub uskumatu. 5 km enne finišit sõitsime viimaste jõupingutustega koos sõpradega lõpuni ja tõime Prantsusmaale nelikvõidu."

Naiste võitja Maria Graefnings: "Võistluse käigus tundsin end üha tugevamalt, kuigi rada oli väga raske. Sõitsin naiste liidrist mööda ja ei vaadanud enam tagasi. Olen võidu üle väga õnnelik. Tartu maraton on mulle eriline koht. Minu elukaaslane on siit pärit ja Eesti on mulle teine kodu."

Parim eestlane Martti Himma: "Sõidu algus oli pigem rahulik. 3-4 km enne lõppu tundsin end päris hästi, aga siis ei jõudnud prantsuse poistega enam võistelda. Värskelt sadanud lumega harjusin ära, ehkki tõmbas sõidu aeglasemaks. Kohati oleksin tahtnud, et sõit kulgenuks kiiremini. Hooaja alguses olin täitsa harrastussportlase suhtumisega, aga minek on juba päris hea, saab ka tippsportlastega mõõtu võtta."