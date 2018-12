Sportlike elamuste jahil Lõuna-Aafrika Vabariigis

LAV võib uhke olla kahe maailmakuulsa maratoni üle, millest ühte peetakse maailma kõige ilusamaks ja teine kannab maailma kõige vanema ultramaratoni tiitlit. Teadupärast on Eestigi kergejõustiklased käinud juba aastaid LAV-is treeninglaagrites just pahupidi talve, aga ka suurepäraste treeningtingimuste pärast. Kohalikud jooksjad, kes on osalenud mõlemal raskel maratonil, peavad raskemaks just lühemat suurte sügavate orgude ja kõrgustevahe pärast.

Two Oceans Marathonil, mida tihtilugu kutsutakse õigustatult maailma kõige ilusamaks, ja seda just tänu ookeanivaadetele ja lopsakale loodusele, täitub 50. aasta. Igal aastal lihavõttepühade ajal rivistuvad u 30 000 jooksjat umbes 80 riigist, et startida kas poolmaratoni või ultrajooksu (56 km) distantsil. Mõlemad stardid antakse Kaplinna eeslinnast Newlandist Lauamäe jalamil ning eri teid pidi finišeeritakse Kaplinna ülikooli linnakus. Lisaks on stardikavas veel lastejookse ja maastikujooks Lauamäe rahvuspargis. Tegu on Aafrika kõige suurema jooksuüritusega.

Comrades Marathoni ehk maailma kõige kuulsama ultramaratoni juured ulatuvad 1921. aastasse; jooks jäeti korraldamata vaid II maailmasõja ajal. Ultramaratoni pikkuseks on 89 km ning jooks toimub mai lõpus või juuni alguses. Jooksule kvalifitseerumiseks peab tavamaratoni aeg olema alla viie tunni, kuid ultramaratonil peab rajal olema valmis viieks ajaliseks kontrollpunktiks ning lõpuaeg peab mahtuma 12 tunni sisse. Igal aastal osaleb jooksul umbes 25 000 jooksjat 60 riigist ning jooksu suudab lubatud aja piires läbida umbes 12 000 inimest.

