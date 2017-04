SPORTLASELT HARRASTAJALE: Õnnela Raudsepp: ilu on vaataja silmades

Õnnela Raudsepp on silmapaistvalt kaunis naine, kes bikiinifitnessis ka ajalugu teinud: 2016.aasta maailmameistrivõistlustel saavutas ta Masters klassis 12. koha 34 osaleja seas. Ta on endise tippsuusataja Pavo Raudsepa abikaasa ja nende peres kasvab 3 tütart: 24-aastane Marii, 18-aastane Marleen ja 9-aastane Martta. Fitnessikuu puhul on Õnnela võtnud oma missiooniks seda maailma tavainimestele tutvustada.

Homme, 29. aprillil toimuvad Salme Kultuurikeskuses Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis. Mida Sa ise nendelt võistlustelt ootad?

Käesoleval aastal on väga palju erinevates kategooriates võistlejaid. Mõnda huvitavad vaatemängulised fitnessi elemendid, teistele pakub pinget bikiinifitness, fitmodel, kulturism, rannafitness või mõni muu kategooria. Eesti fitnessisportlaste tase on hea ning kindlasti tuleb põnev päev. See on paljude sportlaste jaoks üks aasta tippsündmusi, mille nimel on kõvasti tööd tehtud.

Hetkel olen elu parimas vormis, kuid jätan selle meie professionaalsete kohtunike otsustada. Peale Eesti meistrivõistlusi võistlen veel Euroopa meistrivõistlustel Hispaanias ja sealt ootan vähemalt finaalikohta.

Mida Sulle fitness annab?



Fitness annab hea füüsilise vormi, ilusa ja treenitud keha. Suurepärase keha saab inimene endale ise vormida, ainult see võtab kaua aega. Fitness annab mulle hea enesetunde, kindlasti parema tervise ning lisaks leiab selle spordiala kaudu endale sarnase maailmavaatega tervislike sõprade ringi.

Õnnela ja Pavo Raudsepp

Miks valisid oma spordialaks bikiinifitnessi?

Tegeledes erinevate spordialadega, tundus see ala kõige atraktiivsem. Kui varem ei pidanud eriti välisele poolele rõhku panema, siis nüüd on hoopis vastupidi. Kui tahad nooruslik ja hea välja näha, tuleb just selle alaga tegeleda.

” Unistage suurelt, võtke endale sihte, mis südame põksuma panevad, siis on lihtne teha samme nende poole!

Mis on Sinu kõige meeldejäävamad hetked fitnessiteel?

Eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel Dominikaani vabariigis 12. koha saavutamine Masters klassis on kindlasti oluline hetk. Kõik sportlased, kes on jõudnud pjedestaalile, teavad seda ülevat tunnet, mis on tulnud kõva eeltöö ja pingutuste tagajärjel.

Mis on Sinu sõnum eestlastele fitnessikuul?

Hoolitsege enda eest ja austage ennast piisavalt, et võtta aega treenimiseks ja teadlikuks toitumiseks. Pered, liikuge koos! Mehed, võtke aeg maha ja tegelege alaga, mis teile tõeliselt meeldib ja stressi maandab. Naised, tulge jõusaali ja ärge kartke muskleid, kuna nende saamiseks peate palju tööd ja vaeva nägema. Mida suurem on kehakoostises lihasprotsent, seda kiirem on ainevahetus ja inimene püsib kauem noor!

Mis on fitnessis kõige kaunim?

Vormis ja treenitud keha. Sest ilusast kehast kasvab inimestes suurem enesekindlus ja kui inimesed on endaga suuremad sõbrad, on nendega lihtsam suhelda. Kaunis on näha ka muutumiste lugusid: näiteks kui fitnessiteele asub 120-kilone naine ja jõuab võistluste tasemeni, on ka selliseid transformatsioone liigutav vaadata.

” Liikumine teeb pea selgeks ja hakkad nägema lahendusi seni väga keerulistena näivates olukordades.

Kuidas fitnessiga tegelemine on Sinu elu muutnud?

Enne ma nii täpselt ei vaadanud, mida toidukorvi pistsin. Nüüd juba vaatan, mida isegi teised sinna panevad. Eks see on muutnud kogu meie pere toitumisharjumusi: oleme kõik muutunud palju terasemaks ja teadlikumaks. Olen saanud väga palju tuttavaid ka reisides. Fitnessiga tegelemine on ka justkui aja tagasi keeranud, et tunnen end eatuna.

Oled väga hea suusataja, kas olid juba tasemel enne Pavoga tutvumist?

Suusatasin juba enne temaga tutvumist ja olin Eesti noortekoondise liige. Seega on meil vahva koos trenni teha ja talvel suusatada. Suusatamisest on saanud loomulik osa meie elustiilist: ka kõik meie kolm tütart suusatavad väga hästi.

Miks võiksid pered rohkem koos liikuda?

Mõnusaks koosolemise ajaks perega tuleb teadlikult aega võtta, väga oluline on oma aega ja tähelepanu teineteisele kinkida. Ühisosa kasvatamine liidab, kosutab hinge ja hoiab suhte värskena. Kui ka suhtes on mingil hetkel rasked ajad, siis ühisosa ja koos veedetud ägedad hetked aitavad keerukatest aegadest mänguliselt läbi minna.

Mida oled liikumise kontekstis õpetanud oma tütardele?

Olen neid lapsepõlvest saati sportimise teele suunanud. Kui nad ei osanud käia, võtsin nad kelguga suusatama kaasa. Kui nad suuremaks sirgusid, vedasin ise neid suuskadega ja sellest hetkest, kui nad hakkasid ise suusatama, käime koos. Arvan, et isiklik eeskuju on parim viis oma lapsi rohkem liikuma inspireerida, lapsed ei jälgi niivõrd teooriat, vaid õpivad sellest, mida näevad ja kogevad.

” Tuleb otsida enda seest vastuseid ja pakkuda endale tegevusi ja elamusi, mis toidavad hinge.

Mis on Sinu fitnessiga seotud kõige naljakam seik?

Naljakaid seiku on palju, näiteks mõnikord on grimm läinud laiguliseks ja samas parandada enam ei saa. Pead lavale minema sellise näoga, nagu oleksid sina kõige parem ja ilusam, kuigi ise tead, et paistad välja nagu lapitekk.

Mida ja kuidas soovitad inimestele süüa?

Täisväärtuslikku toitu. See tähendab, et võiks endale ikka ise süüa valmistada, mitte poest valmistoodet osta. Näiteks milleks osta vorsti ja viinereid, kui seal on lihasisaldus nii väike? Parem võtta juba tükk liha -see on ikka toitvam. Kindlasti ei tohiks unustada hommikusööki: see on päeva kõige tähtsam toidukord. Süüa soovitan rahulikult ning toitu valmistada armastusega!

Kui oluline on liikumisharrastuse juures sisemine distsipliin ja kuidas seda endas treenida?

Minu jaoks on eesmärk see, mis paneb mind liikuma. Kui eesmärk on piisavalt motiveeriv, pole raske end distsiplineerida, sest liikumine ja treening meeldivad mulle väga. Distsipliini saab end treenida tasapisi, kuid tulemusi annab see tõenäoliselt siis, kui sihid on piisavalt inspireerivad. Seega unistage suurelt, võtke endale sihte, mis südame põksuma panevad, siis on lihtne teha samme nende poole. Kui motivatsioon tuleb seestpoolt, südamest, pole raske "reel püsida" ja kohustuslikud vaheetapid ära teha teekonnal oma eesmärgi poole.

” Fitnessiga tegelemine on justkui aja tagasi keeranud, et tunnen end eatuna.

Kas soovitad võtta endale treener või pigem ise pusida?

Oleneb, mis on inimese eesmärk. Üksi pusides võid endale liiga teha. Parem on võtta kas või üheks tunniks treener, kes näitab sulle, kuidas õigesti teha. Üksi võivad tegutseda juba kogenud harrastajad. Sõltumata alast, võiksid algajad teadjamate inimeste poole pöörduda.

Kuidas saada üle elus rasketest hetkedest ja tagasilöökidest?

Mis ei tapa, teeb tugevaks, nii et minge ja elage ennast kangide ja hantlitega välja. Loomulikult aitab igasugune liikumine raskest hetkest läbi minna: nii jooksmine, tantsimine, suusatamine kui sõudmine. Liikumisest tulevad endorfiinid- heaoluained, mis reaalselt enesetunnet parandavad. Liikumine teeb pea selgeks ja hakkad nägema lahendusi seni väga keerulistena näivates olukordades.

” Õppimine on ajule sama, mis raskuste tõstmine kehale. Kui inimene lõpetab treenimise või õppimise, langeb ta üldine võimekus.

Kuidas hoida vaimset vormi ja sälitada tasakaalu?

Iga inimene peab ise leidma lahenduse, mis aitab tal vaimset vormi hoida. Sageli mõjub uskumatult positiivselt, kui inimene on endaga aus ning tegeleb oma hobidega ja südamelähedaste asjadega. Tuleb otsida enda seest vastuseid ja pakkuda endale tegevusi ja elamusi, mis toidavad hinge. Tasakaalu jaoks tuleb treenida nii keha kui pead. Sellepärast ma ülikooli õppima läksingi, et keha ja mõistus oleks tasakaalus. Õppimine on ajule sama, mis raskuste tõstmine kehale. Kui inimene lõpetab treenimise või õppimise, langeb ta üldine võimekus. Muutuvas maailmas tasakaalu hoidmine on suur kunst, kuid need, kes suudavad keskmes püsida, saavad ka kõige keerukamates olukordades edukalt hakkama.

Mis on elus oluline?

Pere ja tervis. Sest ilma terviseta pole mitte midagi nautimisväärset ja perekond ning pühendumine annavad elule tõelise sügavuse, rõõmu ja värvid.

On Sul mõni liikumiselane unistus, mis veel täitunud pole?

Mõtlesin, et võiksin proovida võistelda veteranide Eesti meistrivõistlustel 100 m jooksus. Ja et me võiks Pavoga ka näiteks Argentiina tango kursustele minna.

” Elage kaunilt ja südamest iga hingetõmbega, julgege olla, kes te olete!





Kes on fitnessimaailmas sinu suurimad eeskujud ja lemmikud?

Ikka Ashley Kaltwasser. Ja vene bikiinifitnessi naised - need tunduvad olevat nagu teiselt planeedilt.

Mis on Su lõpusoovid eestimaalastele fitnessikuu puhul?

Tulge jõusaali. Saate ilusa ja vormis keha, mille autor te ise olete. Kehade puhul polegi sageli vaja teada suurt metafüüsikat: Sul endal või Su treeneril on vaja lihtsalt põhjalikke teadmisi anatoomiast ja füsioloogiast. Järjepidevuse saavutamiseks oleks tark valida ala, mis väga meeldib. Elage kaunilt ja südamest iga hingetõmbega, julgege olla, kes te olete!

Tartu Ülikooli Spordiklubi kulturismi ja fitnessi treener Silvar Rückenberg kommentaar Õnnela kohta:

Kui Õnnelaga kohtusin, jäi mulle kohe silma tema positiivne ellusuhtumine ja hea füüsiline vorm. Koos ühise eesmärgi nimel tööle hakates avastasin, et suurepärase füüsise taga on terav mõistus ja virge vaim. Hea on koostööd teha sportlasega, kes on avatud kriitikale ja võimeline seeläbi oma nõrkused tugevusteks pöörama. Iga tippresultaadi taga on õpivõime ja suur tahe, Õnnela kätkeb endas neid mõlemaid omadusi. Selliseid omadusi nagu Õnnela endas inimese ja sportlasena kätkeb, võiks alustavate või juba tegevate fitnessisportlaste seas rohkem kohata. Liialt palju kohtab pealiskaudsust, tahtejõuetust ja ainult välisel motivatsioonil baseeruvaid sportlasi, kes tulevad ja lähevad ning lõpetavad enne, kui jõuavad alata või kui raskeks läheb. Sport on elustiil, mõtlemine ja kasvamine, sport on protsess. Liiga palju kohtab sportlaste ja spordiringkonnas inimesi, kes elavad oma kastis, oma väikses minamaailmas. Õnnela aga näeb ja hoomab nii spordi kui maailma tervikpilti, oskab seda adekvaatselt hinnata ja teha järeldusi ning nendele vastavalt elus ja spordis edasi liikuda. Õnnela on inimene, kelle sammudeks on töö ning tahe ja teeks unistused ning nende elluviimine!