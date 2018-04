SPORTLASELT HARRASTAJALE: Janelle Uibokand: motivatsiooni tuleb leida iseenesest

Jah ja ei. Kuna sportlane oled sa terve aasta, siis see tähendab, et pead oma tervist hoidma ning samuti on treeningud plaanitud keskmiselt kuuel päeval nädalas. Jalgrattasport on oma olemuselt veel ka väga mahukate treeningutega ala, seega jääb vaba aega selle arvelt vähem. Hooaja keskel puhkusereisile sõitmine eeldab võistlusgraafikus startidest loobumist ja vajadust jalgratast igale poole kaasa vedada. Kooli, muude ürituste ja treeningute kombineerimine nõuab omajagu planeerimist ning vaatamata sellele pead aeg-ajalt millestki ikkagi loobuma. Kahjuks jääb pisut vähem aega ka näiteks sõpradega väljas käimiseks. Vaatamata sellele on rattasport andnud võimalusi omalt poolt näha rohkem meie kaunist kodumaad või ka välismaal võistlemas käies tutvuda uute paikadega. Tervis ja - mis veel enam - hulgaliselt väärt inimesi, kes samuti rattasõitu armastavad, kaaluvad kindlasti üles selle, millest loobud, sest saad selle jagu või isegi rohkem tagasi!

” Kõige pikem teekond on tugitoolist ukseni! Janelle Uibokand

Mida sa sööd, et nii kaunis oled?

Ma väga tänan! Puna toob ilmselt põskedele värske õhk treeningutel ja sära silmadesse need imelised vaated! Aga lisaks sellele kipun olema üsna suur magusasõber. Kodus leiab mind vabama graafikuga päevadel kindlasti köögist! Midagi endale ei keela, proovin toituda mitmekesiselt. Kõike ei saa elus mõõta ja kontrollida.

Foto: Viktor Tund (Janelle erakogu)

Kuidas käib võistlusteks ettevalmistumise periood?

Peale hooaja lõppu tuleb selline pikem periood, kus treeningutel kas ei käi üldse või käin vastavalt tujule. See on nii vaimu kui keha puhkuse aeg! Peale seda n-ö laotakse talvel põhi alla madalama intensiivsusega pikkadel treeningutel nii ratta seljas kui ka näiteks matkates. Jõusaal ja üldfüüsilised treeningud on lahutamatu osa talvisest ettevalmistusest. Vastu kevadet ootab kas üks või lausa mitu laagrit aga juba soojemas kliimas. Enamasti liiguvad jalgratturid märtsis ja aprillis Hispaaniasse kilomeetreid koguma ning tagasi koju tulles algab hooaeg nii maanteel kui maastikul aprilli keskpaigas.

” Töökohaspordi kuud korraldavad Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Firmaspordi Liit ja Kultuuriministeerium.

Mida võiks harrastajad tippratturitelt õppida?

Ma arvan, et kõige tähtsam oleks just oskus puhata. Harrastajad kipuvad treeningutega tihti liiga hoogu minema. Kõrged intensiivsused ja suured mahud on jällegi teistpidi terviserisk. Treeningud peaksid olema pigem rahulikuma loomuga ja samuti tuleb võtta julgelt ka trennivabu päevi. Lisaks sellele on soovitav teha mitmekülgseid treeninguid. Keha on tervik ning ka jalgratturil on vaja lisaks tugevatele jalgadele ka tugevat ülakeha! Lisaksin veel, et väga oluline on kõikide spordialade puhul lihashooldus. Venitused, saunad ja massaaž on vajalik vigastuste ennetusel ja ka taastumisel.

Kuidas taastud?

Taastumise võtmeks minu puhul on ehk korralik ja mitmekesine toitumine, piisav uni ja vajalik puhkus. Peale treeningut teen venitused ega jäta söögipausi liiga pikaks, sest keha vajab energiat ja toitaineid, et taastada ja üles ehitada kõik, mis lõhutud. Toidulisandid ei asenda täisväärtuslikku toitumist, küll aga võib täisväärtuslik toitumine asendada toidulisandeid. Sportlase eesmärk on anda kehale kõik vajalik, et taastumine oleks võimalikult efektiivne. Une kvaliteeti ja selle pikkust ei tohi alahinnata ning une arvelt treenimine ei too pikas perspektiivis kasu.

Janelle

Mis on Su hobid?

Kahjuks võtavad enamuse ajast just muud tegevused, seega on hobid üsnagi tagaplaanil. Võimalusel meeldib mulle aga väga lugeda raamatuid. Samuti meeldib teha käsitööd. Looduses jalutamine ja loomadega tegelemine on ka väga mõnusad ja rahustavad tegevused.

” Treeningud peaksid olema pigem rahulikuma loomuga ja samuti tuleb võtta julgelt ka trennivabu päevi. Janelle Uibokand

Kust ammutad hingejõudu?

Ma usun, et oma hingele teen pai päris tihti just treeningutega. Rattaga ilusa ilmaga kaunist Eestit uudistada ja näha linde ning loomi on uskumatult rahustav ja mõnus. Samuti aitavad jalutuskäigud looduses ja loomadega aja veetmine patareisid laadida.

Mis on Su elu suurim katsumus ja kuidas sellest välja tulid?

Ma arvan, et minu elus ette tulnud raskused ei ole päris katsumused. Maailmas on palju suuremate muredega inimesi kui mina. Arvan, et mul on palju, mille üle tänulik olla. Kui küsida, et mis raskusi on ette tulnud, siis ehk pigem just tervisega seonduvad probleemid. Jalgrattaspordiga tegelema hakates tekkisid talvistel treeningutel valud põlvedesse ja puusadesse ning arstil käies diagnoositi JIA (Juveniilne idiopaatiline artriit), mistõttu sporditegemine keelati. Peale paariaastast ravi jäi peale aga otsus ravi katkestada ja proovida spordiga uuesti algust teha. Pole seda otsust kordagi kahetsenud. Jalgrattaspordis on ehk suurimateks takistusteks olnud kaks rangluumurdu. Esimene neist mõjutas vaimu kõige rohkem, sest peale seda tuli üle saada kukkumise hirmust. Maanteel suure kiirusega üle pea lendamine ei jätnud kupli alla häid mälestusi ja sellest ülesaamine, et taas grupis julgemalt sõita, oli omaette mure. Teine rangluumurd oli taas kord vaimselt raske, kuid loetud nädalad hiljem suutsin vaatamata kõigele tulla Tartu Rattamaratoni võitjaks, mis tundub siiani pisut uskumatu.

Janelle Foto: Viktor Tund (Janelle erakogu)

” Oluline on tahtmine, siis jõuabki rohkem! Janelle Uibokand

Praegu oled tippsportlane, lõpetad ülikooli ja korraldad üritusi.Kuidas Sa jõuad?

Kõik asjad, mis hetkel käsil, on mulle äärmiselt olulised. Kool ja Tartu Ülikooli spordiesindus, Õhtujooks ja muud üritused ja muidugi rattasport. Ma kulutan nendele meeletult energiat ja aega, aga usun, et see kõik on seda väärt! Jah, kindlasti juhtub päris tihti, et mõni loeng jääb kuulamata, et teha trenni, või mõni treening jääb ära, et korraldada Õhtujooksu. Siiski usun, et need kõik asjad täiendavad omamoodi üksteist. Kui tegeleksin ainult spordiga ja ühtegi hobi selle kõrvalt poleks, tunduks elu igav! Mulle meeldib, kui saan teha uusi asju ja panna ennast proovile. Oluline on tahtmine, siis jõuabki rohkem!

Kui distsiplineeritud Su elu on?

Selleks, et kõiki asju jõuda, tuleb pidada natuke plaani ja ette asjad paika seada. Samas ei saa plaanist kunagi täielikult kinni pidada, seega pean olema paindlik ja alati suuteline asju ümber mängima.

Mis on Su varjatud anded?

Ma ei tea, kas seda just varjatud andeks nimetada saab, aga tegelikult meeldib väga joonistada ja ka fotograafia vastu on huvi. Võimalusel teen perele ja sõpradele pühadekaardid ise.

Elustiil Foto: Adam Illingworth

Mis on elus kõige olulisem?

Tervis. Tervist ei saa osta ja sellest puudust oskad tunda alles siis, kui see on läinud. Tervise eest ja oma keha ja ka hinge eest tuleb hoolt kanda ja siis tuleb kõik muu järele. „Terves kehas terve vaim,“ on öelnud ka Vana-Rooma kirjanik Juvenalis.

” Tervise eest ja oma keha ja ka hinge eest tuleb hoolt kanda ja siis tuleb kõik muu järele. Janelle Uibokand

Mida soovitaksid eestimaalastele töökohaspordi kuu raames?

Ma soovitaksin kõikidel minna välja liikuma! Nautige kevadet ja Eestimaa kaunist loodust! Ka poole tunni pikkune jalutuskäik kaunis ümbruses mõjub hästi. Jätke auto koju ning minge tööle hoopis kondimootoriga! Hoolitsege oma tervise eest, sportige, aga ärge unustage puhata! Kehaline tegevus aitab stressi maandada ja muudab inimesed õnnelikuks ja säravaks. Liikuge igal nädalal ja kuul, võtke osa erinevatest üritustest ning jätkake liikuvalt ja positiivses võtmes kogu ülejäänud aastad. Ka peale töökohaspordi kuud on liikumine ikka oluline!

Janelle Foto: Imre Avaste

” Hoolitsege oma tervise eest, sportige, aga ärge unustage puhata! Janelle Uibokand