Spordinädal kaasab enam kui 100 000 eestimaalast

” Inimesed otsivad sageli elustiili muutmiseks sobivat hetke ja pidepunkti. EOKarvates on üks sobiv moment oma liikumisharjumuste muutmiseks just Spordinädal. Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi

Spordinädalast võtavad üle Eesti osa sajad üldhariduskoolid, suur hulk spordiklubisid ning ettevõtteid ja organisatsioone. Neljandat korda tähistatav liikumist ja tervislikke eluviise edendav ettevõtmine on kasvanud Eesti suurimaks inimesi liikuma innustavaks kampaaniaks. Spordinädalast oodatud osa võtma iga eestimaalane, sõltumata vanusest ja füüsilisest vormist. Eriti on oodatud osalema need, kes liikumisharrastusega seni veel algust pole teinud. Spordinädala kavast leiab palju üritusi, kus saab erinevaid liikumisviise proovida ning endale meelepärase valida. Väga on oodatud ka aktiivsete liikujate personaalne panus läbi oma lähikondlaste kaasamise spordinädala tegevustesse.

Spordinädal 2018 avatud tähtsündmused on:

22. september – Spordinädala avamine Vabaduse väljakul “Eesti Tervisemess – Liikuma!” raames

23. september – Olümpiapäev Kõrvemaa rattamaratonil Kõrvemaal

28. september – Liikumispäev 2018

29. september – BeActive Night MyFitness Ülemiste Citys

Lisaks saavad nädala jooksul toimuma piirkondlikud tähtsündmused ka kõikides maakondades.

EOK ja Ühenduse Sport Kõigile rahvastiku kehalise aktiivsuse uuringud on näidanud, et ligi pool Eesti elanikkonnast ei liigu piisavalt. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel peaksid täiskasvanud vanuses 18-64 nädalas sooritama vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega aeroobset kehalist tegevust või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega aeroobset treeningut. Samuti võib neid kahte kombineerida. Aeroobset tegevust peaks sooritama vähemalt 10-minutiliste intervallidena.

Üle Eesti toimub spordinädala jooksul ligi 1000 sündmust. Kui mullu kandsid spordinädala põhiraskust koolid ja spordiklubid, siis tänavu annavad õnnestumisse suure panuse ka tööandjad, kes korraldavad sportlikke ettevõtmisi oma töötajatele. Spordinädala raames korraldatakse võistlusi, avatud ja eritreeninguid, liikumispäevi, matkapäevi, spordipäevi, tervisepäevi ja palju muud.

Vaata lisaks ja registreeri sündmus www.spordinadal.ee

Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus. Eestis korraldavad Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile. Spordinädala korraldamist toetavad Erasmus+ programm, Kultuuriministeerium ning Coop Eesti.