Spordinädal 2018 püstitas rekordeid

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi hinnangul on sündmuste ja osalemiskordade arvud muljetavaldavad. „Spordinädal toimub samaaegselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kus Eesti paistab teiste hulgast silma kui üks kõige rohkem sündmusi korraldavaid riike. Sündmuste paljusus ja eripalgelisus võimaldas EOK Spordinädalast osa võtta kõigil liikumisest lugu pidavatel eestimaalastel. Samas on kindlasti veel kasvuruumi. Loodame, et viiendal Spordinädalal, mis leiab aset 2019. aasta septembrikuu viimasel nädalal, ületame ka maagilise tuhande sündmuse piiri,“ lausus Lusmägi.

Spordinädala aktiivseimad tähistajad Eestis olid üldhariduskoolid ja lasteaiad, kelle initsiatiivil korraldati koguni 661 sündmust. Lisaks pakkusid täiendavaid liikumisvõimalusi ja korraldasid spordinädalale pühendatud sündmusi 119 spordiorganisatsiooni ja 82 asutust-ettevõtet. Ühtekokku registreeriti Spordinädalal Eestis 170 048 osaluskorda.