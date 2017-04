SPIKKER: Kuidas orienteeruda rühmatreeningute maailmas?

Fitnessklubides on lai valik erinevaid rühmatreeninguid ja oluline on teada mis mõju ühel või teisel rühmatreeningul on. Treeningud on tark valida oma eesmärkidest lähtuvalt ja silmas pidada, mille arendamisele tund suunatud on.



Meie teejuht rühmatreeningutes orienteerumiseks on seekord Katrin Hiiepuu- Audentes Fitnessi juhataja ja peatreener ning rühmatreeningute treener, kes on antud valdkonnas tegutsenud üle 10 aasta harrastajana, 7 aastat treenerina ja 4 aastat klubi peatreenerina.

” Katrin Hiiepuu: vali treening, mis täidab Sinu eesmärke!

Palun anna ülevaade erinevatest rühmatreeningutest?

Suures pildis jagunevad rühmatreeningud lihasjõu- ja vastupidavus-, kardio -, tantsu- ning body& mind treeninguteks. Lisaks nendele on populaarsust kogunud kõrge intensiivsusega intervalltreeningud (HIIT – high intensity interval training), kus lühikesed anaeroobsed tööosad vahelduvad lühikeste pausidega. HIIT treeningud sobivad edasijõudnud treenijale ning üldjuhul ei kesta kauem kui 30 minutit.

Kõige populaarsemad treeningud jäävadki lihasjõu- ja vastupidavuse ning body &mind treeningute valdkonda. Lihasjõu- ja vastupidavuse arendamine on oluline, et meil oleks jõudu ja jaksu igapäevasteks toimetusteks, samuti kiirendab see ainevahetust, vähendab südame-versoonkonnahaiguste riski ja parandab rühti. Tänu lihaste, kõõluste ja sidemete tugevdamisele vähendab ka üleüldist vigastuste ohtu. Valides õige koormus ning toetades seda piisava ja mitmekülgse toitumisega parandab jõutreening ka keha kompositsiooni.

Body& mind treeningute alla kuuluvad näiteks Pilates, erinevad jooga stiilid ning meditatsioonid. Siia alla võib ka liigitada venitustreeningud. Body&mind treeningus on kesksel kohal eelkõige hingamine ja lõdvestumine, mida ka tunni jooksul korduvalt rõhutatakse. Tunnid võivad olla nii muusika saatel kui ka ilma. Body&mind treeningud sobivad kõigile, sest asendeid nii joogas kui harjutusi Pilateses saab kohandada igaühele sobivaks. Eesmärk on saavutada füüsiline, vaimne ja hingeline rahu. Pidevalt harjutades suureneb lihaste toonus ja vastupidavus, paraneb keha painduvus ja tasakaal ning kasvab keskendumisvõime.

Tantsulased treeningud nagu Zumba, BODYJAM® või mõni muu kindla stiiliga tund sobib hästi lõbusa ja avatud meelega inimesele, kes soovib end väljendada läbi tantsu. Tantsutreening suurendab aeroobset vastupidavust, parandab koordinatsiooni, põletab hulgaliselt kaloreid ja annab positiivse emotsionaalse laengu.

Foto: Laura Strandberg, Nipiraamat

Eraldi võib veel välja tuua ka sisejalgratta- ning vesiaeroobikatreeningud. Vesiaeroobika on sobilik igas vanuses ja tasemel treenijale, sest on ohutu liigestele ja vigastuste tekkimise oht põhimõtteliselt välistatud. Vesiaeroobika arendab väga hästi aeroobset kui ka lihas vastupidavust. Paljud vesiaeroobika tunnid on sobilikud ka lapseootel naistele.

Sisejalgrattatreening ehk spinning on taaskord väga hea aeroobse vastupidavuse arenguks ning koormust saavad rohkem alakeha ja kere keskosa lihased. Spinningus kasutatakse erinevaid treeninguformaate – intervall, HIIT, uphill, maraton jne. Intervall on vahelduva iseloomuga treening, kus kõrge intensiivsusega osa vaheldub madalama intensiivsusega. HIIT on samuti intervalltreening, aga tunniformaat on lühem ja intensiivsem kui tavalisel intervalltreeningul. Uphill treening keskendub rohkem mäkke sõidule ning maraton on tavapärasest pikem treening.

” Aprillis tähistatakse Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuud, mille raames kutsutakse kõiki huvilisi treeningutega alustama ja tegema tutvust fitnessi mitmekülgsete võimalustega.

Kuidas endale sobiv rühmatreening valida?

Enamikul inimestest on enam-vähem aimdus, milliseid treeninguid nad sooviksid külastada. On selleks lihastreening, ujumine, tantsuline tund vms. Samuti kui ise ei oska veel treeningumaastikul orienteeruda, siis võib personaaltreeneri või spordiklubi peatreeneri käest nõu küsima tulla, mida nemad soovitavad. Treeningute valimisel sõltub väga palju ka konkreetse inimese treenituse tasemest, treeningute taustast, mida varasemalt teinud on. Selle põhjal saab soovitada, kust peaks alustama, milliste treeningutega ning kui tihti ja kui pikalt treenima. Lõppkokkuvõttes peab rühmatreening Sulle meeldima ja täitma ka eesmärki, mille oled endale seadnud.

Mis peab rühmatreeningute puhul silmas pidama?

Kui te ei ole pikka aega treeninud, tuleks alustada oma tervisliku seisundi hindamisest. Tõhus abivahend otsustamaks, millise alaga üldse tegeleda ja kuidas treenida, on aeroobse võimekuse hindamine. Igal inimesel on soovitav teha koormustest, vereanalüüsid, arvutada välja KMI (kehamassi indeks) ning talje- ja puusaümbermõõdu suhe. Järjepidevatel treenijatel on soovituslik teha koormustest iga 6–7 kuu järel. Koormusteste saab teha näiteks Sprodimeditsiini Sihtasutuses http://www.sportmed.ee/.

Treeningute valikute tegemisel on väga oluline püstitatud eesmärk, mida ja millise aja jooksul soovitakse saavutada. Personaaltreener oskab nõustada, milline treeningkoormuse kestvus, sagedus ja intensiivsus on optimaalsed eesmärkide saavutamiseks ning sobilikud terviseseisundit arvesse võttes. Kui tervislik seisund on hinnatud ja sobivad treeningud välja valitud, siis peaks treeningu vältel jälgima oma enesetunnet ning pöörama tähelepanu harjutuste korrektsele sooritamisele, et saada treeningutest maksimaalne kasu. Vajadusel saab taas abi küsida treenerilt, kes näitab õige ja ohutu tehnika ette.

” Eesti Olümpiakomitee eesmärgiks on liikumisharrastajate arvu suurendamine Eestis samale tasemele nagu Põhjamaades. Fitnessikuul tutvustame erinevaid spordiklubide poolt pakutavaid teenuseid ja uusi liikumisvorme, mis on viimasel kahekümnel aastal lisandunud. Olen veendunud, et iga liikumisharrastusega alustada sooviv inimene leiab endale Fitnessikuuga liitunud spordiklubide poolt pakutavatest teenustest endale sobiva, mida harrastada üksi või koos pere, sõprade, kolleegidega. EOK Liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi kommentaar

Mida võiks harrastaja silmas pidada koostades oma rühmatreeningute valikut nädalaks?

Eelkõige soovitan lähtuda oma eesmärgist ning varasemast treenitusest. Optimaalne on treenida 3–5 korda nädalas ning 1–1,5 h korraga. Kui treenida 5 korda nädalas, siis sellest 1 või 2 treeningut võiks olla näiteks body&mind või lihashoolduse treeningud (venitused). Kindlasti tuleks jälgida ka oma arengut teatud ajavahemiku jooksul ning aeg-ajalt teha kohandusi raskustes ja koormustes, et areng ei jääks pidama. Vahel on hea ka rutiinist täielikult välja tulla ning enda jaoks täiesti uusi treeninguid avastada ja keha heas mõttes šokeerida, sest keha harjub üsna kiirelt ühe rütmi ja treeningutega ära.

Too näiteid, milliseid rühmatreeningud on teie klubis?

Ringtreening 75 on 75-minutiline kergejõustikuhalli treening, kus tehakse harjutusi nii ala- kui ka ülakehale, arendades vastupidavust ja lihasjõudu. Tunnis rakendatakse eri tehnikaid ja mitmesuguseid vahendeid (hüpits, hüppekastid, vabad raskused, kummilindid, kiirusredel jmt). Treeningul ei kasutata taustmuusikat ega mikrofoni ning rühm on väiksem - tänu sellele jõuab treener osalejateni individuaalsemal tasandil kui tavapärasel rühmatreeningul. See on üks meie klientide vaieldamatu lemmik treening ning just tunni personaalsus ning parem kontakt treeneriga on selle tunni võtmesõnad.

Kõht/Selg/Tuhar on tõhus treening, kus treenitakse ja tugevdatakse peamiselt kõhu-, selja- ning tuharalihaseid. Tund algab kerge liikuva soojendusega. Põhiosas kasutatakse mitmesuguseid vahendeid ja oma keharaskust. Tund lõpeb kergete venitusharjutustega. Ka see tund on populaarne, sest keskendub just korsetilihaste tugevdamisele. Seda treeningut on hea kombineerida teiste rühmatreeningutega või jõusaalitreeninguga.

Seljateraapia harjutusi sooritades saab inimene kontakti iseenda varjatud poolega. Samuti pakub ta neid harjutusi tehes enesele turvatunnet ja suurendab elujõudu. Seljapinged ja -valud valmistavad muret paljudele. Samas on olemas lihtsad asendid ja harjutused, mida esimeste valusümptomite ilmnedes kasutusele võtta. Nende igapäevane rakendamine vabastab selja stressist ja võimaldab inimesel end tunda energilisemalt. Seljateraapia sobib igas vanuses inimesele, kellel on juba vaevused seljaga või soovib neid ennetada.

Selle hooaja uudistrenn oli meil Beebide Fitness, mis on ideaalseks võimaluseks lapsevanemale koos lapsega kvaliteetselt aega veeta, treenida hoides last kas süles või tehes koos temaga erinevaid lihasjõudu ja tasakaalu nõudvaid harjutusi. Tunnis arvestatakse nii laste vanuse kui meeleoluga. Samas on koormus lapsevanemale piisav ja arendav. Laps areneb hästi lähedases kontaktis vanemaga ja saab suhelda ka teiste lastega. Tund sobib lastega vanuses 3 kuud kuni 2,5 aastat.

Sisejalgratta treeningutest tooksin eraldi välja uusima - Spin HIIT 30, mis on 30-minutiline kõrge intensiivsega intervallidel põhinev treening, mis arendab vastupidavust ning kulutab ohtralt kaloreid. Tunnis on kaasakiskuv muusika ning motiveeriv treener, kes panevad pooletunni jooksul treenija võimkuse proovile. Väga hea treening tiheda ajagraafikuga inimesele, sest treening ei jää ajanappuse tõttu tegemata.

Lisaks pakume meie klubis ka virtuaaltreeninguid, mis on heaks alternatiiviks tavapärastele rühmatreeningutele. Virtuaaltreening on tund, mis toimub ilma treenerita. Treening kuvatakse suurele ekraanile treeningtunni videona, mis on varem üles filmitud. Selline lahendus võimaldab teha rühmatreeningut ajal, kui treeneriga rühmatunde ei toimu: nii varahommikustel kui ka päevastel kellaaegadel. Lähiajal hakkame pakkuma ka virtuaaltreeninguid eestikeelsetena.

Loomulikult on meil tunniplaanis oma koht vanadel headel ja populaarsetel Les Mills treeningutel, erinevatel keha ja meele tundidel nagu Pilates, Hatha Yoga, Power Yoga ja venitustunnid. Lisaks leiab mitmeid lihasvastupidavus- ja tantsutreeninguid.

Kuidas Audentes Fitnessil on Fitnessikuu seni läinud, jaga muljeid avatud uste päevalt?

Audentes Fitnessis toimus 17. –20. aprillil Tervisenädal, mille raames tutvustasime uusi treeninguid nagu Helirännak, FoamRoll Stretching, Sauna Yoga, Aqua HIIT, Barre jne. Lisaks toimus jõusaalis Armliftingu võistlus ning igapäevaselt toimus mitmeid toodete degusteerimisi.

Avatud uste päeva raames täitsime tunniplaani tavapärasest laupäevast rohkemate tundidega, et tutvustada võimalikult paljusid meie maja populaarseid treeninguid. Avatud uste päev läks meil hästi, külastajaid oli palju ja järgmine avatud uste päev tuleb juba sügisel. Ootame kõiki huvilisi!

Mis on Sinu soovid Eestimaa harrastajatele Fitnessikuu puhul?

Soovin kõigile tarku ja läbimõeldud otsuseid treeningute vallas. Ka trenni tuleb teha mõõdukalt, liiga palju head ei ole kunagi hea. Julgustan inimesi asjatundjate poole pöörduma, olgu selleks tehnika või soorituse parandamine, tervise tugevdamine või keha kompositsiooni muutmine, vigastuste ennetamine või vigastusest taastumine.