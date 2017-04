Siim Savisaar: „Kõigile tuleb personaalselt läheneda!“

Personaaltreener ja füsioterapeut Siim Savisaar valiti aasta treeneriks 2017. Aasta jooksul on kümmekond liikumispuudega inimest asunud pädeva treeneri toel tegelema harrastusspordiga. Ilma Siim Savisaare pühendunud tööta ei oleks saanud selline treenimine võimalikuks.

Fitnessikuu raames tunnustatakse 8 sportimist oluliseks pidava inimese ettepanekul aasta treenerina professionaali, kes on teinud oma tööd ülima professionaalsuse ja tulemuslikkusega, tagades mõnusa personaalse treenimise võimaluse igale oma treenitavale olenemata sellest, kas klient on täiesti terve või tal on mõni lühema- või pikemaajalisem tervisekahjustus, puue, erivajadus või eripära, seda väljaspool haiglaid ja rehabilitatsiooniasutusi.

Treenerit tunnustab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL). Treeneri esitasid Sven Kõllamets, Meelika Siilsalu, Mihkel Kruusmaa, Jelena Pipper, Siim Parbus, Ana Maria Narro, Pjotr Sirotkin ja Kalev Kuusik. „Vananevas ühiskonnas, kus oleme eesmärgiks seadnud elukestvalt õppida ja töötada ning pikalt tervena elada, on sportimise võimalikkus väljaspool haiglaid vigastusest või tervisekahjustusest hoolimata väga asjakohane ning suurt osa elanikkonnast puudutav,“ rõhutavad esitajad.

„Me ei peaks siin vahet tõmbama, kas on erivajadus või mitte – kõigile tuleb personaalselt läheneda,“ rõhutab tunnustuse saanud personaaltreener.

Siim Savisaart on varemgi tunnustatud. Ta on 2016. aasta Tartu linna ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi parim kulturist. Ta on Eesti Maaülikooli spordiklubi jõusaalitreener. Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustas EMÜ jõusaali arenduste eest, mille taga samuti oli Savisaar.

Aasta treeneri käe all treenivad harrastussportlased iseloomustavad teda ülivõrdes. Mihkel Kuusmaa märkis: "Võrreldes teiste füsioterapeutide ja treeneritega tajutav suhtumine klienti kui võrdsesse, mis motiveerib treenitavat maksimaalselt pingutama seatud eesmärgi nimel. Klienti ei suhtuta kui abitusse olendisse, kes ei suuda ise otsuseid teha, vaid treener toetab niipalju kui vaja. Omal kohal huumorimeel ja avatud suhtlemine, mis kujundab treenerist ja treenitavast kui omaette meeskonna."

„Siimu puhul saab liialdamata kasutada sõna parim. Kui treenitav soovib areneda, leiab Siim võimaluse. Aasta treener on täpse silma ja süvenenud pilguga, pakkudes tõeliselt personaalset, kogemusel, teadusel põhinevat lähenemist,“ rõhutab üks treenitavatest, Sven Kõllamets. „Vajadusel disainib ta kliendile harjutuse, näitab lihtsalt ja selgelt sooritamise tehnikat ning põhjendab, miks ja milleks. Veel on ta alati lahenduskeskne, mitmekülgne, laia silmaringi ja huumoritunnetusega,“ lisab Kõllamets.

Auli Lõoke lisas: „See, et ühe nominendi taga ei ole organisatsioon, vaid 8 eraldiseisvat inimest, kes soovivad tegijat tunnustada ning teevad seda nii põhjalikult, on pretsedenditu ja annab tunnustust, et treener teeb oma tööd tõepoolest hästi.“ Üldjuhul esitab nominente ELILile mõni ühingu liikmesorganisatsioon või tähelepanelik inimene.

MTÜ Pane oma meeled proovile lõi stipendiumifondi pikaajalise tervisekahjustusega liikumis- nägemis- või muu puudega spordiharrastajale jõusaalitreeningute toetamiseks

Igasugune tervusekahjustus tekitab treenijale olulisi lisakulusid, mida soovime aidata katta, sest see, kes treenida tahab, peab treenida saama. Stipendiumifondi saab annetusi teha MTÜ annetuskontole LHV pangas EE987700771002544068. Statuut on leitav lingilt: https://www.dropbox.com/s/jaj94jg40j68ilk/POMP_juhatuse%20_otsus_aprill2017_spordistipstip.bdoc?dl=0 Annetused on tulumaksuvabad ja maksuamet tagastab annetajale annetustelt tasutud tulumaksu tuludeklaratsiooni esitamisel. See on viiendik summast.

Tunnustus antakse üle täna, 28. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) orienteeruvalt kell 16.20-17.20