SEB Tallinna Maratonil tulevad starti nii tippjooksjad kui tuhanded liikumisharrastajad

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Baltimaade suurim rahvusvaheline maratonijooks ja Eesti suurim rahvaspordisündmus SEB Tallinna Maraton. Kolmepäevase festivalina toimuva ürituse programm algab juba täna õhtul kell 19 viie kilomeetri pikkuse Nike Noortejooksuga, millele on esmakordselt registreerunud kolm ja pool tuhat osalejat.

Laupäeva õhtul kell 17 starditakse Vabaduse väljaku kõrvalt Pärnu maanteelt 17-aastase traditsiooniga kümne kilomeetri pikkusele Sügisjooksule. Kümnekilomeetrise distantsi eeldatavate favoriitidena lähevad naistest rajale hiljuti järjest nii 1000 m kui ka 1 miili Eesti rekordeid uuendanud ning 10 km isikliku rekordi jooksnud Liina Tšernov klubist Jooksupartner ning Liina Luik Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist. Meestest on võitjasoosikuteks kolm keenialast Ibrahim Mukunga Wachira, Benard Korir ja Henry Kipsang. Sügisjooksu rajale on jooksma tulemas ka Rasmus Mägi.

Pühapäeva hommikul kell 9 on klassikalist maratonirada märkivale 42,195 kilomeetrisele jooksule võidumõtetega starti minemas kolm Keenia meest Kiprotich Kirui, Dickson Terer ja Robert Kimaru Magut, kellest kiireima isikliku rekordiga on Kirui (2:12.36). Eesti meistrivõistluste esikohta maratonis sihivad Ivar Ivanov Võru kergejõustikuklubist Lõunalõvi ja Treeningpartneri esindaja Priit Lehismets. Naiste seas läheb Eesti meistritiitli pärast rebimiseks Sparta spordiklubi jooksja Olga Andrejeva ja Jooksupartneri esindaja Moonika Pilli vahel.

Pühapäeva keskpäeval tulevad poolmaratoni stardijoonele Eesti maratoonarid, kes jooksid augusti alguses kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Londonis maratoni. Tiidrek Nurme ja Roman Fosti vahel on oodata põnevat jooksuduelli. Neile pakuvad tugevat konkurentsi eelmisel päeval kümne kilomeetri rajal osalevad keenialased Ibrahim Mukunga Wachira ja Benard Korir. Samuti on poolmaratoni jooksma tulemas kaks kiiret lätlast Valerijs Zolnerovich ja Janis Viskers. Poolmaratoni tuleb jooksma ka Jane Salumäe, kelle nimele kuulub 1994. aastast Eesti naiste poolmaratoni rekord (1:10.10).

SEB Tallinna Maraton on olnud viimastel aastatel Eesti suurimaks rahvaspordisündmuseks. Rahvusvahelisele jooksusündmusele on registreerunud osalejaid rekordiliselt 56 riigist. Esmakordselt on välismaa jooksjaid üle 3000. Hetkeseisuga on registreerunuid üle 18 000.

SEB Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab veel registreeruda aadressil www.jooks.ee. Samal veebiaadressil on avatud ka eelregistreerimine Mesikäpa Lastejooksudele, mis toimuvad laupäeval algusega kell 11 Vabaduse väljakul.