SEB Tallinna Maratonil osales üle 18 000 liikumisharrastaja, purustati mitmeid rekordeid

Nädalavahetusel toimunud Eesti suurimal rahvaspordisündmusel osales üle 18 000 liikumisharrastaja kõigist Eesti maakondadest ja rekordiliselt 56 riigist.



SEB Tallinna Maratoni võitis keenialane Kiprotich Kirui maailmaklassi kuuluva ajaga 2:09.22, mis on nii Baltimaades kui ka Põhjamaades joostud maratonide rekord. Kokku on ainult 10 linna Euroopas, kus on sel aastal kiiremini joostud kui Tallinnas: London, Pariis, Rooma, Milano, Hamburg, Viin, Praha, Rotterdam, Linz.

Tallinnasse saabus esmakordselt jooksma üle 3000 väliskülalise kokku 56 riigist. Vähe on neid riike, kus spordivõistlusest võtavad korraga osa nii president kui ka peaminister. Koos tuhandete teistega osalesid Tallinna Maratonil president Kersti Kaljulaid, kes jooksis poolmaratoni, ning peaminister Jüri Ratas, kes võttis 10 km rajale kaasa ka korvpalli. Kahte korvpalli põrgatades läbis Marti Medar maratoniraja Guinnessi rekordit tähistava ajaga 3:54.16.

SEB Tallinna Maratoni austas oma kohaloluga ka Rahvusvahelise Maratonide ja Pikamaajooksude Assosatsiooni (AIMS) esindaja Frank Baillie, kes tunnustas eestlaste korraldusvõimet: “Väga hea meel on viibida Eestis, kui siin toimub Euroopa Liidu eesistumine. Eestlased korraldavad üritusi väga professionaalselt. Ootan juba väga järgmise aasta AIMS-i kongressi – Eesti võitis selle korraldusõiguse väga tihedas ja kõrges konkurentsis.”

Järgmise aasta 6.-8. septembril toimub Tallinnas 22. AIMS-i kongress. Maineka ülemaailmse kongressi korraldamine tähendab kogu Eestile ja Tallinnale suurt tunnustust, vastutust ja võimalust.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf hindab kõrgelt Tallinna Maratoni ja Eesti võimalust korraldada AIMSi kongressi: “Tallinna Maraton on kahtlemata suursündmus Tallinna linna jaoks. September on teadupärast keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja mis sobiks siia paremini kui üks suur jooksupidu. Samuti on hea meel võõrustada Tallinnas järgmisel aastal AIMS-i konverentsi. See on ka linna jaoks suur tunnustus, et just siin otsustati korraldada ülemaailmne mainekas jooksusõprade kongress.”

Järgmine Tallinna Maraton joostakse Eesti 100. juubeliaastal 7.-9. septembril. Rohkem infot Tallinna Maratoni kohta www.jooks.ee.