SEB Tallinna Maraton toob nädalavahetusel kaasa olulised liiklusmuudatused

Eeloleval nädalavahetusel toimuv Eesti suurim rahvaspordisündmus SEB Tallinna Maraton toob pealinnas kaasa olulised liiklusmuudatused. Jooksurajal ja selle lähiümbruses on liiklus häiritud või suletud, mistõttu peaksid liiklejad kesklinnas liigeldes varuma aega ja kannatust või valima alternatiivse sõidutee. Samuti tuleb juhtidel jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke ning reguleerijate märguandeid ja soovitusi.

Reedel, 8. septembri õhtul kell 19 toimuva Nike Noortejooksu stardi läbiviimiseks peatatakse lühiajaliselt liiklus Kaarli puiestee linnast väljuval suunal, Toompea tänaval ja Falgi teel. Liiklus avatakse koheselt pärast stardi läbiviimist ja jooksjate möödumist.

Laupäeval, 9. septembri õhtupoolikul on kümne kilomeetri pikkuse Sügisjooksu läbiviimiseks liikluses olulised muudatused kesklinna ja Kalamaja piirkonnas:

• Pärnu maantee Viru väljakust kuni Estonia puiesteeni on terves laiuses suletud kell 16.00-20.00. Liinibussid suunatakse ümber. Trammiliiklus on osaliselt peatatud.

• Narva maantee (Viru ringist Jõe tänavani) on tavaliiklusele suletud kell 16.30-20.00.

• Trammiliiklus on peatatud liinidel 1 ja 2 kell 16.00-20.00.

• Trammiliiklus liinidel 3 ja 4 on peatatud 16.00-17.30. Vanalinna poolne Viru peatus on suletud.

• Narva maanteel seisak bussiliikluses 16.50-17.30.

• Sadamaliiklus käib Narva maantee, Petrooleumi tänava, Jõe tänava ja Ahtri tänava kaudu.

• Jõe tn on suletud kell 16.45-17.30 kuni jooksjate möödumiseni.

• Ahtri tn Rotermanni poolne haru ja Suur Rannavärav tn on suletud kell 16.00-18.30. Liiklus suunatakse mere poolsele harule, mis on ajutiselt kahesuunaline.

• Mere pst ja Rannamäe tee on suletud kell 16.00-20.00.

• Põhja pst, Kalasadama tn, Kalaranna tn ja Tööstuse tn on suletud kell 16.45-18.15.

• Erika tn, Ristiku tn on suletud kell 16.45-18.45.

• Luste tn, Heina tn, Telliskivi tn, Malmi tn, Vabriku tn, Kopli tn, Põhja pst ja Suurtüki tn on suletud kell 16.45-19.00.

• Vabaduse väljakul ja Kaarli puiestee kesklinnast väljuval harul on tavaliiklus suletud kell 15.00-20.00. Läbi lastakse ühistransport.

• Liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja koristamiseks võib liiklus jooksuraja lähistel olla häiritud kell 12.00-22.00.

• Liiklus avatakse pärast jooksu lõppu ja liikluskorraldusvahendite koristamist operatiivjuhtimise staabist tulnud korralduse alusel.

Pühapäeval, 10. septembril on kell 9 startiva maratoni ja kell 12 algava poolmaratoni läbiviimiseks liiklusmuudatused kesklinnas, Rocca al Mares ja Põhja-Tallinnas:

• Pärnu maantee Viru väljakust kuni Estonia puiesteeni on terves laiuses suletud kell 08.00-16.00. Liinibussid suunatakse ümber. Trammiliiklus on peatatud.

• Mere puiestee ja Rannamäe tee on suletud kell 8.00-16.00.

• Trammiliiklus on peatatud kõikidel liinidel kell 08.00-16.00.

• Kaarli puiestee on suletud kesklinnast väljuval harul kell 7.00-16.00. Liinibussid ja trollid lastakse läbi.

• Toompuiesteel on Balti jaama poolne teepool suletud kell 8.00-14.00. Teine teepool on ajutiselt kahesuunaline ning avatud Balti jaama ja vanalinna liiklejatele ning ühistranspordile.

• Paldiski maantee linnast väljuv suund Tehnika tänavast Vabaõhumuuseumi teeni on liiklusele suletud kell 8.00-15.00. Läbi pääsevad liinibussid.

• Vabaõhumuuseumi tee Paldiski maanteest kuni Lõuka tänavani on suletud kell 8.00-15.00.

• Mereäärsetel kergliiklusteedel Vabaõhumuuseumist kuni Stroomi rannani on liiklejatele suletud kell 8.00-16.00.

• Kalamajas, Põhja Tallinnas, kesklinnas asuval jooksutrassil ja sellega piirnevatel tänavatel toimub liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liiklusskeemile. Liiklus on häiritud kell 8.00-16.00.

• Sadamaliiklus käib Narva maantee, Petrooleumi tänava, Jõe tänava ja Ahtri tänava kaudu.

• Liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja koristamiseks võib liiklus jooksuraja lähistel olla häiritud kell 00:30-18.00.

• Liiklus avatakse pärast jooksu lõppu ja liikluskorraldusvahendite koristamist operatiivjuhtimise staabist tulnud korralduse alusel.

Ürituseaegset liiklust reguleerivad G4S reguleerijad. Jooksu julgestavad politseinikud, turvatöötajad ja rajakohtunikud. Piirkonna elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi vastavalt reguleerijate poolt hinnatud olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele.

Ühistranspordi muudatused ning soovitused liiklejatele on kättesaadavad Tallinna linna kodulehel transpordi alarubriigis ja SEB Tallinna Maratoni kodulehel: www.jooks.ee

Eriti tähelepanelik tasuks olla järgnevatel aegadel, sest liiklus on tõkestatud jooksu marsruudil neil ajavahemikkudel:

Reedel, 8. septembril kell 18.00-20.00 http://www.jooks.ee/et/nike/rajaskeemid

Laupäeval, 9. septembril kell 15.00-20.00 http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/10km

Pühapäeval, 10. septembril kell 7.00-17.00 http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/42195-km

Ürituse kohta saab operatiivinfot tasuta Tallinna abitelefonilt 1345.

Info ühistranspordimuudatuste kohta leiab Tallinna linna kodulehelt www.tallinn.ee

Korraldajad paluvad liiklejatel, jalakäijatel ja jooksust osavõtjatel võistluspiirkonnas liigeldes varuda aega ja kannatust, loodavad kõigi heatahtlikule suhtumisele ning vabandavad võimalike ebamugavuste pärast.