Peeter Luik ja Marti Soosaar toovad välja 10 põhjust, miks tulla Toilasse töökohaspordi seminarile

Viime kokku teooria ja praktika. Tehes ja mõeldes läbi need jooksvalt enese kogemuse ja hetkeoleku najal, võib leida päris rohkelt möödapanekuid, mis võivad juba praegu olla kujunenud probleemiks või on alles arengustaadiumis. Lihtsad vahendid ja nipid arsenali - ning seejärel võib koduses keskkonnas jätkata rühiparandust, et parendada tervist.

3. Harjume olema toeks neile, kellel on rühis vigu

Teadmised on jagamiseks ning õpitu abil saate olla oma ettevõttes antud teemal üks kogenumaid. Kuigi kahe päevaga ei saa siin spetsialistiks, võib pärast algteadmiste saamist omandada edaspidi juba automaatselt uut infot ning seeläbi suunata teadlikumalt ka ettevõttesisest elu rühi parandamise eesmärgil nii personaalsel kui ettevõtte tasandil.

4. Saame kasulikke nipid igapäevase liikumisharrastuse märkamatuks suurendamiseks

On väga lihtne suurendada oma igapäevaliikumist, kui teadvustatakse endale lihtsaid nippe ning liigutakse rohkem jala, mitte lifti või autoga. Võib juhtuda, et lihtsast liikumisest kujuneb välja liikumispisik ning edasi juba trennipisik. Võistlused? Ei me ette tea. Aga see kõik võib ootamatult juhtuda ja pikemas perspektiivis on see endale puhas heategu.

5. Seminarile tuleb inimeste läbi "kokku" kogemusi ja murekohti – õpime nendest



Omapäi võib üksjagu targaks saada, aga ühise mõttetegevuse ja kogemuste jagamise tulemusena jõuame kiiremini soovitud tulemuseni. Mis ühe jaoks teadus, on teise jaoks argireaalsus – parem sillutame tee nende kahe vaimse seisundi vahel ja läheme edasi ühise rindena.

6. Naudime meeldivat seltskonda

Pole midagi paremat kui meeldivad kogemused meeldivas seltskonnas. Tervisest pakatav kambavaim on nakkav ning loodetavasti leiab see kasutust ka edaspidiselt oma töökeskkonnas, et teisedki liikuma saada. Seminaril on lootust leida palju nalja ja ka häid tutvusi. Kõik algab meeldivatest inimsuhetest: on palju töökollektiive, mille meeskonnavaim on ka vähem aktiivsemad liikuma ahvatlenud!

7. Veedame mõnus õhtu spas lõõgastudes

Paljude vaimsete õpetuste sõnul avalduvad parimad võimed rahuseisundis. Kiires maailmas ei leia me sageli vastust, õiged mõtted tulevad siis, kui lihtsalt rahuneme sisemiselt ega otsigi enam lahendust! Lõõgastumine on parimate valikute alus, puhkus väga oluline selleks, et mitte läbi põleda!

8. Saame teada, miks põhjanaabrid meist rohkem liiguvad

Toome eeskujuks endast paremad.Kui on soov saada senisest paremaks, siis miks mitte pöörata oma pilgud nende poole, kes seda juba paremini teevad? Teiste kogemustest on hea õppida ning lausa nakatav on näha või kuulda samasuguste lihast ja luust inimeste kohta, kes matkavad rohkem ja kelle elustiil on maast madalast nii loodud, et tehakse rohkem sporti, veedetakse enam aega peredega looduses ja ka mägedes.

9. Tutvume slackline’i kasulikkusega rühi parendamisel

Tauri- Viljar Vahesaar teeb väga põneva töötoa, kus iga inimene saab ise proovida pingule tõmmatud koormarihmal käimist! „Aga see tundub ju jabur!“ mõtleb jalgpallur ja jätkab oma veereva sõbra kiusamist. Küsimus on lihtsalt vaatevinklis ning esmasest kahtlevast tundest üle saades võib avastada, et slackline’i peal tasakaalu otsides saab treening uue tähenduse.

10. Treenime üheskoos