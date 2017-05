Narva Energiajooksul on oodata osavõturekordit

Maikuu lõpuni kestab kõige soodsam registreerimisvoor Ida-Virumaa suurimal spordisündmusel Narva Energiajooksul osalemiseks. Laupäeval, 10. juunil toimuvale Energiajooksule oodatakse tänavu enam kui nelja tuhandet liikumisharrastajat.

Ida-Virumaa suurimale rahvaspordisündmusele registreerimise kõrgaeg on käes - iga päev lisandub stardiprotokolli kümneid uusi registreerijaid. Tänase seisuga on end kirja pannud üle kahe tuhande osavõtja kõigist Eesti maakondadest ja kuuest välisriigist. Arvukalt on osalejaid Narvast ja teistest Ida-Virumaa piirkondadest, samuti Harju- ja Tartumaalt ning Lääne-Virumaalt. Esindatud on mitmed spordiklubid, koolid, töökollektiivid ja sõpruskonnad. Paljud ettevõtted viivad koos oma kollektiiviga läbi mõnusa energiat andva nädalalõpu, mis algab Energiajooksul osalemisega ja lõpeb Ida-Virumaa vaatamisväärsustega tutvudes või Peipsi põhjarannikul lõõgastudes.

Seitsmendat korda toimuva Narva Energiajooksu võistluskeskus asub jõeäärse promenaadi alguses uue rannahoone juures. Samas asub ka stardi- ja finišipaik ning lava, kus viiakse läbi autasustamised ja toimub meelelahutusprogramm, kus esineb armastatud laulja Marju Länik koos Livebändiga.

Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning 7-kilomeetrine distants jooksjatele ning tervise- ja kepikõndijatele. Narva Energiajooksu alguse- ja lõpuosa kulgeb kaunil jõeäärsel promenaadil. Suhteliselt tasasel maal kulgev jooksurada peaks olema kiire ja jooksjasõbralik ning soosima häid tulemusi. Kõik Narva Energiajooksu lõpetajad saavad kaela unikaalse kujundusega medali.

Narva Energiajooksule tasub tulla samuti koos pere ja lastega, sest kavas on ka lõbusad Draakoni Lastejooksud, millele saab juba praegu registreerida internetilehel www.jooks.ee. Jooksma ootame lapsi vanuses 2-12 aastat. Osavõtt lastejooksudel on kõigile tasuta ja osalejad saavad ka väikese kingituse.

Narva Energiajooksu aitab korraldada Eesti Energia, kes on ka ürituse peasponsor. Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud kolmas etapp.

Eesti ühe kauneima jooksuraja ja soodsaimate registreerimistasudega suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee. Soodsam registreerimisvoor lõpeb 31. mail.