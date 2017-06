Narva Energiajooks toob starti Eesti parimad pikamaajooksjad

Laupäeval 10. juunil toimuval Ida-Virumaa suurimal rahvaspordisündmusel Narva Energiajooksul selgitatakse juba seitsmendat korda Eesti meistrid poolmaratonis. Favoriitidena lähevad starti olümpiamängude kogemustega Roman Fosti ja Lily Luik.

Kell 11.00 startiva 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni distantsil on meestest esikohapretendendiks Rio olümpial võistelnud Eesti esimaratoonar Roman Fosti Sparta Spordiseltsist, kelle paari aasta vanune kõrgest klassist isiklik rekord 1:04.42 ootab ületamist. Fostiga konkureerides püüavad head tulemust ja Eesti meistrimedalit eelmise aasta sama distantsi meistrivõistluste teine mees Rauno Laumets Spordiklubist Prorunner, ja pronksmedalit kaitsev Argo Jõesoo Läänemaa Kergejõustikuklubist.

Naiste poolmaratonis asuvad Eesti meistrimedaleid püüdma eelmise aasta Narva Energiajooksu võitja Kaisa Kukk ning mulluste Eesti meistrivõistluste hõbemedalinaine Mari Boikov klubist Treeningpartner. Peamine esikohapretendent on sel korral samuti Rio olümpiamängude karastusega Lily Luik Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist.

Lisaks Eesti meistrivõistluste arvestuses võistlevatele Eesti parematele jooksjatele osaleb poolmaratonis ligi tuhat harrastusjooksjat.

Narva Energiajooksu osavõturohkeim start antakse kell 14.00 seitsme kilomeetri pikkusele jooksu, käimise- ja kepikõnnidistantsile, mil läheb rajale üle kahe tuhande liikumisharrastaja, kes kõik saavad sarnaselt poolmaratonijooksjatele kaela unikaalse Narva Energiajooksu medali.

Algusega kell 11.30 toimuvad Joaoru saarel lõbusad Draakoni lastejooksud, kuhu oodatakse osalema arvukalt lapsi. Lastejooksudele tasub ennast eelregistreerida internetilehel www.jooks.ee, et kohapeal aega kokku hoida.

Narva Energiajooksule soodusregistreerimine kestab 7. juunini internetiaadressil: www.jooks.ee

Energiajooksu võistluskeskus asub jõeäärse promenaadi alguses uue rannahoone juures, jooksuraja alguse- ja lõpuosa lookleb Euroopa Liidu idapiiril suurepäraste vaadetega kaunil promenaadil, kus osavõtjatele annavad hoogu eksklusiivsed ergutuspunktid, tantsijad ja muusikalised kollektiivid. Kokku on raja erinevates punktides jooksjaid ja käijaid innustamas üle kümne erineva kollektiivi, ansambli ja DJ, kes pakuvad meelelahutust ka raja äärde tulnud pealtvaatajaile.

Narva Energiajooksu jooksurajal ja selle lähiümbruses on võistluspäeval liiklus häiritud kell 10.30-15.30, mistõttu peaksid autojuhid linnas ja Narva-Narva-Jõesuu maanteel liigeldes varuma aega ja kannatust ning võimalusel valima alternatiivse sõidumarsruudi. Samuti tuleb juhtidel jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ning reguleerijate märguandeid ja soovitusi. Kuna Tallinn-Narva maanteel käivad ehitustööd Sillamäe ümbruses, siis paluvad korraldajad osavõtjatel Narva tulekul varuda piisavalt aega ja alustada kohalesõitu planeeritust tunni jagu varem. Jooksul osalejatele on korraldatud ka eribussid Tallinnas, Tartust, Rakverest ja Kohtla-Järvelt, lisainfot sõidugraafiku kohta saab ürituse kodulehelt.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva energiajooksu aitab korraldada Eesti Energia, kes on ka ürituse peasponsor.

Narva Energiajooksu rajaskeemid leiab siit.

Narva Energiajooksu liiklusinfo leiab siit.