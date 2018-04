Mullused võitjad tulevad Viljandi järvejooksule esikohta kaitsma

Ligi 3500 osalejat on registreerunud tänavusele ümber Viljandi järve jooksule ning kirjas on kõik eelmisel aastal nii meeste kui naiste arvestuses esikolmikusse jõudnud jooksjad.

„Osalejate üldarv on eelmiste aastatega võrreldes üsna sarnane,“ kinnitas ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson.

„Varasemate aastatega võrreldes on seni rohkem registreerutud jooksule ja pisut vähem kepikõnnile.“ Jürissoni hinnangul on see rõõmustav, sest nii mõnigi varasematel aastatel kepikõnnil osalenu on sel aastal valinud jooksmise.

Et kevad on sel aastal olnud soe ja kuiv, on radagi mullusest kuivem ja kiirem. See tähendab, et eelmise aasta parimatelt võib tänavu loota veel kiiremat jooksu. Favoriitidest on end kümme päeva enne starti jooksule kirja pannud jooksu mitmekordne võitja Ibrahim Mukunga Keeniast ning mullu teise ja kolmanda koha saanud Eesti olümpiajooksjad Kaur Kivistik ning Tiidrek Nurme. Lätist on tulemas 2015. aastal teise koha saanud Reinis Hartmanis ning Viljandimaa parimana on kohal jooksu 2012. aasta võitja Keio Kits.

Naiste seas on favoriitideks kolmikõed Luiged, kes eelmisel aastal vallutasid kolmekesi pjedestaali.

1928. aastal alguse saanud ümber Viljandi järve jooks stardib tänavu 1. mail 89. korda ning tegemist on Eesti vanima järjepideva rahvaspordivõistlusega. 60. korda läheb tänavu rajale Mustla mees Benno Viirandi, kes osaluskordade arvestuses on kindel rekordimees.