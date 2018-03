Miks tekivad reielihase vigastused?

Mis on peamised reielihase vigastuste tekkimise põhjused ja kuidas neid ennetada?

Reielihaste vigastuste tekkimisel võib olla suur roll ühekülgsel treenimisel. Reielihased töötavad ühtse tervikuna ja need saavad olla täpselt nii tugevad, kui on nende nõrgim lüli. Reie lihastikku vaadates on reeglina reie eesmised lihased suhteliselt heas seisukorras, aga hamstring-lihased on unarusse jäetud, mis loob ideaalse keskkonna hamstringirebendite või tendinopaatiate tekkeks. Ühekülgne treenimine ei seisne vaid lihassümmeetrias, vaid ka treeningmetoodikas. Parima tulemuse saavutamiseks on kindlale spordialale keskendumine vajalik, aga harrastada võiks ka teisi spordialasid, mis aitaksid kaasa mitmekülgsele arengule. Näiteks korvpallurid võiksid väljaspool hooaega harrastada ujumist, pikamaajooksjad peaksid külastama jõusaali, võrkpallurid võiksid proovida sõudmist jne. Ühekülgne treening tagab ka keha ühekülgse arengu.

Ülekoormusvigastused

Suur roll ülekoormusvigastuste tekkel on liigsel ambitsioonikusel. Iga inimene peaks piisavalt adekvaatselt hindama oma baastreenitust ja sellest lähtuvalt alustama soovitud spordialaga. Tihtipeale tekivad ülekoormusest tingitud probleemid inimestel, kes eri põhjustel on pikemat aega treeningust hoidunud ja eeldavad, et suudavad treenida uuesti samal tasemel. Meie keha on võimeline harjuma kõigega, kuid see vajab aega ja piisavat stiimulit. Seega treeninguid alustades tuleks kindlasti tõsta koormust rahulikult, et soovitud eesmärgini jõuda.

Hoolitse enda eest

Jätkusuutliku treeningu tagamiseks on olulisel kohal ka lihaste hooldamine. Võimalusi on selleks palju ja katse-eksituse meetodil tuleb leida enda jaoks sobivaim. Esmajärjekorras võiks võtta ette visiidi füsioterapeudi juurde, kes tuvastab sinu tugevused ja nõrkused ning tutvustab meetodeid oma tervise eest hoolitsemiseks. Füsioterapeudi juures käimine peaks olema rutiinne, probleemide puudumisel võiks käigu ette võtta vähemalt 1–2 korda aastas.

Iseseisva lihashoolduse jaoks on olemas foamroller’id ja massaažipallid (lakrossipall on tõenäoliselt üks mõistlikumaid investeeringuid). Rullimise töömehhaanika on nagu massaažil – see vabastab pingekoldeid, suurendab verevarustust ja säilitab lihaste liikuvusvabadust teineteise suhtes. Hea meetod on alustada üldise rullimisega ja lõpetada sessioon samas asendis lihast rullil venitades. Ehk kui rullida reie nelipead, siis positsioneerid end nii, et rull asub reielihase keskosas ja kõverdad mugavuse piires põlve 5–10 korda rahulikus tempos. Korda sama tegevust, rull natukene kõrgemal ja madalamal 3–5 eri piirkonnal. Rullimine võiks kokku aega võtta 5–8 minutit, pole mõtet teha seda kümnete minutite kaupa. Kui soovitud tulemust ei eelnimetatud aja jooksul saavuta, siis oleks mõistlik uurida, miks see nii on.

Terve keha saladus

Kindlat viisi vigastuste vältimiseks kahjuks ei ole, küll on aga palju eri võimalusi, mida kombineerides saab tagada keha toimimise ka raskeimates tingimustes. Kasulik on luua endale ajapikku vajalik tööriistakast ja teadmine, mis sinu jaoks kõige paremini toimib, ongi terve keha saladus!

