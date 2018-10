Miks on jõutreening oluline igale spordiharrastajale?

Toome välja peamised vead, mida jõutreeninguga alustades tehakse, ja anname nõu, kuidas neid vältida.

*Tulen jõusaali pelgalt vastupidavust treenima

Saalides kohtab tihti kestusalade harrastajaid, kes püüavad hooajavälisel ajal jõutreeninguga vastupidavusnäitajaid parandada. Sooritatakse palju korduseid olematute raskustega. Sageli kardetakse, et jõutreeningu tõttu vähenevad vastupidavusnäitajad ja saavutatakse kulturistikeha.

Tegelikult on erialane treening vastupidavuse arendamiseks enamasti piisav. Jõutreening võiks vastukaaluks toetada üldiste jõunäitajate arendamist, olla suunatud lihastoonuse parandamisele ja lihaste kasvatamisele. Lihaseid läheb vaja igal spordialal! Samuti ei maksa karta, et jõutreening vastupidavusnäitajaid kehvemaks muudaks, kui teha seda targalt ja läbimõeldult. Lisaks võiks üheks eesmärgiks võtta üldiste tervisenäitajate parandamise. Näiteks aitab jõutreening parandada rühti ja verevarustust, tugevdada immuunsüsteemi ja suurendada luude tihedust. Need on kõigest mõned jõutreeningu kasutegurid!

*Tulen saali, aga treenin vaid teatud lihasgruppe

Ebaproportsionaalselt arenenud keha ei ole tervislik ega esteetiline. Erialane treening ja võistlused koormavad keha enamasti ühekülgselt. Näiteks jalgratturitel on jalad märksa rohkem arenenud kui ülakeha. Seega tasub pigem mõelda, kuidas järele aidata lihasgruppe, mis erialase treeninguga vähem koormust saavad. Keha on üks tervik – kett on sama tugev kui selle kõige nõrgem lüli.

*Treenin nii palju kui võimalik