Mida jooksurajale kaasa võtta?

Ole sa proff või harrastaja, jooksma tuleb minna mugavates riietes ning kaasa võtta nii vähe asju kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Jooksja põhivarustusse kuuluvad loomulikult korralikud jooksujalanõud, sest jooksja kõige kallim vara on jalad. Tänapäeval on tossude puhul küsimus vaid hinna ja kvaliteedi suhtes ja rahanumbris. Proffidele on valikus kümneid tosse, kuid ka tõsisemad harrastajad järgivad seda printsiipi, et treening- ja võistlustossud ei ole ühed ja samad.

Maratonijooksutossud võiksid olla ka number-poolteist suuremad, sest jooksu ajal jalg paisub. Pikemasse jooksulaagrisse minnes tasub alati kaasa võtta mitu paari jooksujalatseid, et need saaksid vahepeal hingata ja oma endise kuju taastada.

Mis mahub taskusse?

Riietus on jalanõude järel tähtsuselt teine komponent. Riietuse eri elementidest sõltub tihtipeale ka lisavidinate kaasavõtmine. Kui treeningu pikkus ületab kümmet kilomeetrit, siis on soovitatav rajale jook kaasa võtta. Mehed seovad selleks tavaliselt ümber kõhu vöökoti, kuhu mahub üks korralik (vähemalt 0,5-liitrine) joogipudel, kuid õblukesed naisterahvad eelistavad väiksemaid joogipudeleid, mis mahuvad ka taskusse. Kui joostakse suvel, mil ülearu riideid seljas pole ja on ka palavam, siis on mõistlik kaasa võtta nt nelja väikese pudeliga vöö, et raskus oleks võrdselt jagatud ja üks suur pudel liialt ei rappuks.

Kuhu panna spordigeelid?