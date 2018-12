Märt Avandi: sportimine teeb rõõmsamaks

„Tegelikult pole muidugi keeruline leida hommikul pool tundi sportimiseks,” ütles Avandi. „Lihtsalt ärka varem üles, ära ole laisk! Vii lapsed kooli ja lasteaeda ning mine jooksma või ujuma. Pärnus, kus on kõige parem elada, on hommikuti hea joosta. Proovid algavad kell 11 ja kui ma ikka väga tahan, siis leian enne seda sportimise aja. Pärast seda on ka vaimne olek parem – olen rõõmsam.”

Rõõmutunnet tekitavad endorfiinid ehk mõnuained, mis aktiivse kehalise tegevuse ja sportimise ajal kehas vallanduvad.

„Kehalise energia ja rõõmsa oleku najal tulevad ka kõik teised tegevused ja toimetamised paremini välja,” tõdes Avandi.

Silme eest läks mustaks

Kuivõrd võib võrrelda emotsiooni, mida tunneb näitleja pärast esietendust ja publiku aplausitormi selle emotsiooniga, mida pakub harrastussportliku eesmärgi saavutamine?

„Nii palju olin juba treeninud ja maik oli suus, et teadsin – distantsi läbimine saab olema raske,” tõdes Avandi. „Aga see oli veel raskem. Kui end ikka niimoodi kokku võtad, et annad endast igal alal maksimumi, siis see on ikka kohutav kannatamine. Teisel jooksuringil läks silme eest mustaks ja pea hakkas ringi käima, aga pingutus oli väärt emotsioone, mida sain finišis. Kui olin distantsi lõpetanud ja eesmärgi täitnud, siis tulid pisarad silma. Esietendus pakub suuri emotsioone, aga nii pikka spordivõistlust lõpetades tundsin midagi muud.”

Kas näitleja mõistab pärast üle viie ja poole tunni kestnud pingutamist triatlonis ja esimest korda kogetud sellist eneseületamist sportlasi paremini?

„Tippspordiga ma siiski pole tegelenud,” sõnas Avandi. „Ühel päeval näitas Ringvaade, kuidas Ksenija Balta treenis – millised raskused olid kangil, mida piitspeenike naine üles tõstis! Kujutan ette, et tippu jõudmine ja seal püsimine nõuavad sportlaselt pidevalt metsikut enesesundi ja eneseületamist. Kolme kilomeetri ujumine bassinis on ikka väga nüri, aga triatlonitreeningus tuli seda teha. Tippsportlased harjutavad nii iga päev, ka kaks korda päevas.”

Veel üks iseloomulik tunnusjoon ühendab tippsportlasi ja näitlejaid – läbipõlemine. „See on natuke aktuaalne pidevalt, sest rassimist on ikka väga-väga palju ja läbipõlemise oht varitseb üsna tihti kuklas,” tunnistas Avandi. „Ma ei tea, kas oskan seda piiri tajuda. Ikkagi juhtub perioode, kui tekib täielik masendus ja ma ei taha midagi teha ega midagi näha ja ma ei tunne millestki rõõmu ja tööd teen hambad ristis. Siis vabastab jooks või rattasõit. Silkad kümme-viisteist kilomeetrit, kohe tekib teine olemine. Võid julgelt öelda, et näed maailma teistmoodi. Vahel on sport lausa päästerõngas, sest muidu hakkad jooma.”

