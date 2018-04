Maailma vanim orienteerumissari kutsub uusi osalejaid avastama põnevaid radu

Männiku neljapäevak Foto: Aldis toome

Mugavaks osalemiseks on neljapäevakutel lastehoid, toitlustus, välikäimlad ja parkimine vähemalt 350 autole. Algajad saavad soovi korral juhendamist ning laenutada punktide salvestamiseks vajaliku spetsiaalse mälupulga. Kaugemate sündmuste jaoks korraldatakse eribuss.

Tallinna orienteerumisneljapäevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute kalendrisse. Ühtekokku koondab see 20 sarja üle Eesti eesmärgiga populariseerida orienteerumist kui üht võimalust sportlikult looduses liikuda. RMK Eestimaa orienteerumispäevakute koordinaator Markus Puusepp tunnustab Tallinna neljapäevakute sarja kui mõõdupuud, mille järgi teised korraldajad on enda taset juba aastakümneid sättinud.

„Tallinna neljapäevakud kuuluvad oma traditsioonide poolest mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma orienteerumise kullavaramusse. Nende jätkuv populaarsus tõestab, et orienteerumine on hinnatud spordivõimalus,“ märkis Puusepp. „Orienteerumine sobib igas vanuses inimestele, andes võimaluse vabas looduses ja värskes õhus sportlikult aega veeta. Päevakutel võib osaleda nii üksi kui koos sõbraga, rahuliku looduse nautimise või mõnusa füüsilise pingutusena. Võimalusi on palju ja päevakute korraldajad aitavad uusi osalejaid alati ja hea meelega.“

Orienteerumispäevak on argipäevaõhtune kogu pere terviseüritus, kuhu on oodatud kõik liikumisest ja loodusest lugupidajad. Orienteerumine on hasartne tegevus, mis pakub koormust nii vaimule kui ihule. Eestis toimub aastas üle 350 orienteerumispäevaku.

Infot päevakute toimumise kohta saab aadressilt päevakud.ee või ton.ee. Mullu 6500 osalejat ja 52 000 osaluskorda köitnud päevakute sarja tänavune eesmärk on kasvatada osaluskordade arv 60 000.

