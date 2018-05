LIIKUMISKULTUURI EDENDAJALT HARRASTAJALE: Evelin Tabur: liikumine on elu alus

Spordivabatahtlikkusega hakkasin tegelema juba lapsepõlves, aga ega ma seda endale toona teadvustada osanud. Meil oli väga vahva treener, kes lisaks suusavõistlustele viis meid ka mitmetele teistele võistlustele, kultuuriüritustele ja töö- ning puhkelaagritesse. Treener tekitas meis tugeva ühtekuuluvustunde ning sealt said alguse ka tänaseni kestvad sõprussuhted. Seetõttu ei olnud ka imekspandav, et kui ise mingil põhjusel võistelda ei saanud, läksid ikka teistele kaasa elama ning toetama. Täna tean, et ka see on üks osa spordivabatahtlikust tegevusest. Teadlikult hakkasin spordivabatahtlikuna tegutsema ikkagi ülikoolis erinevaid Kõrvemaa spordiüritusi korraldades.

Mingil määral jätkasin spordivabatahtlikuna ka endise tippsportlase (toim. Urmet Uusorg) elukaaslasena, mil üritasin käia kaasas nii paljudel võistlustel kui võimalik ning tahtsin ikka rohkem toeks olla kui lihtsalt tribüünil kaasa elada. Ühel hetkel otsustasin läbida ka massaažikursused, et sportlase lihaspinged saaks võimalikult kiiresti taastatud.

Täna olen aktiivne spordivabatahtlik ka lapsevanemana ning toetan igal võimalikult hetkel oma lapsi. Mõlemad lapsed käivad mitmetes trennides ning võistlusi ja turniire tuleb päris tihti ette.

Lisaks on mul õnn töötada Rahvusvahelises Spordivabatahtlike Liikumises SCULT, kus tegelemegi peamiselt liikumise rahvusvaheliseks viimisega ning osaleme ise aktiivselt vabatahtlikena ja vabatahtlikega paljudel nii Eesti kui ka rahvusvahelistel spordiüritustel. Mul on väga vedanud, et saan teha põhitööna asja, mis muidu oleks minu hobi.

” Evelini õppejõududeks olid muuhulgas Kaarel Zilmer, Meeli Roosalu ja Kristjan Port.

Toimus ka südamekuu, mida selle raames korraldad?

Südamekuu raames toimusid paljudes koolides tervisepäevad, -konverentsid, -seminarid töötoad. Nii olime ka meie oma väikses SCULTi tiimis planeerinud spordivabatahtlikkust kui seiklust tutvustavad loengud just sellesse kuusse. Spordivabatahtlikkuse kaudu on ühelt poolt võimalik lihtsustada liikumisharrastuse juurde jõudmist. Teisalt annab see võimaluse eluks vajalike oskuste (koostöö, meeskonnatöö, juhtimine ja probleemide lahendamine) arendamiseks. Need on oskused, mida koolitundides igapäevaselt ei õpetata. Eelmisel kooliaastal organiseerisime ca 25 loengut ja näidistreeningut üle Eesti, sel aastal võtsime fookusesse Tallinna ja selle lähiümbruse koolid.

Evelin Tabur

Miks oled spordivabatahtlik, mis sind motiveerib?