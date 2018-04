LHV tervisejooksul osalejad asuvad koguma 100 tervislikku kilomeetrit

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal on etappide toimumiskohad ja pikkused valitud selliselt, et kõigil 21 etapil osalenu läbib hooaja lõpuks vähemalt 100 kilomeetrit. Nii saab iga osaleja teha Eesti Vabariigi juubeliaastal endale ja Eestile sportliku kingituse – kogudes 100 tervislikult läbitud kilomeetrit. 2018. aastal toimuvad etapid vähemalt 17 erinevas kohas, lisandunud on ka täiesti uusi kohti. Nii toimuvad etapid Tallinna Botaanikaaias ja loomaaias ning vanalinna etapp läbib Tornide väljakut, Toomparki, Hirveparki ja Lindamäge. Uuendatud on ka sarja traditsioonilistes toimumiskohtades asuvaid radasid.

2018. aastal on etapi stardiaeg toodud tunni võrra varasemaks. Start avatakse kell 16.00 ja rajale pääseb kuni kella 20.00. Seega saab iga osaleja valida endale sobiva aja, millal etapil rajale minna. Finiš suletakse 20.30 ning septembris, kui õhtud muutuvad pimedamaks, suletakse start kell 19.00 ja finišisse peab jõudma 19.30. Ühe nädala sees on võimalik osalemiskord kirja saada kas kolmapäevasel või neljapäevasel etapipäeval.

LHV tervisejooksu ja -kõnni sari annab suurepärase sisu Eestis aprillis tähistatavale töökohaspordi kuule, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi. Sarjaga on juba liitunud paljude ettevõtete tiimid. Aktiivsematena võib välja tuua ABB, kes osaleb koguni 24 tiimiga ja ka Ericsson Eesti, kes on esindatud 100 tervisespordisõbrast töötajaga.

Sarjaga liitumiseks on vaja moodustada nelja- või viieliikmeline tiim või panna end kirja üksikosalejana. Tervisekilomeetrite kogumise motiveerimiseks on ka 2018 LHV tervisejooks ja -kõnd sarjas osalejatele ette nähtud mitmeid väärtuslikke auhindu. Parim tiim saab reisi kinkekaardi väärtuses 3000 eurot. Samuti premeeritakse sarja aktiivsemaid osalejaid. Liiklusummikute vältimiseks propageerib sari rattaga liiklemist ja etappidel on avatud Rademari rattaparkla. Kõigi vähemalt 10 korda rattaga etapile tulnute vahel loositakse välja jalgratas TREK.

Info ja registreerimine veebilehel www.stamina.ee/tervisejooks ning FB lehel: https://www.facebook.com/Tervisejooks

