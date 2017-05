Laupäeval toimuvale 30. SEB Maijooksule on saada viimased 1000 stardipääset

SEB Maijooks 2016 start Foto: Heiki Rebane

Sel laupäeval, 20. mail Tallinna Lauluväljakul toimuvale regiooni suurimale naiste liikumissündmusele SEB Maijooksule käib aktiivne registreerimine. Hetkeseisuga on internetilehel www.jooks.ee saada veel tuhatkond Maijooksu pääset. Registreerida saab seitsmekilomeetri pikkusele jooksu-, käimise- või kepikõnnidistantsile. Eriti suur nõudlus on tänavusel juubelijooksul ajavõtuga jooksule, kus on kirjas juba tuhat osalejat rohkem kui eelmisel aastal.