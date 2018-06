Laupäeval toimub kaheksas Narva Energiajooks

Tänavune Narva Energiajooks kuulub Eesti Vabariik 100 spordisündmuste kalendrisse Ida-Virumaa ühe tähelepanuväärsema üritusena. Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning 6-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Energiajooksust osavõtjaid on rajal tiivustamas esmakordselt üle kümne ergutuspunkti. Esindatud on Mora rockbänd, Maria Popova tantsurühm Step-Up, jazzbänd Lem Beat, DJ Dani, Peetri Kiriku sotsiaalkeskus, noortebänd N-sect, Kirde Noorte ergutuspunkt Narva-Jõesuust, Narva Noortekeskus, tantsukollektiivid Päikeseratas ja Dance Studio Inspiration ning etendus „Kremli Ööbikud“.

Narva ja Virumaa inimestel ning kõigil teistel Narva Energiajooksule saabujatel tasub kaasa võtta ka lapsed. Laupäeval kell 11.30 toimuvad rannahoone juures Joaoru saarel lustakad Drako lastejooksud, millest osavõtt on kõigile tasuta. Lastejooksudele on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12. Kõik lapsed saavad raja läbimise järgselt uhke diplomi ja auhindu koostööpartneritelt. Drako lastejooksudele on mõistlik aja kokkuhoidmiseks lapsed eelregistreerida internetilehel www.jooks.ee.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linna, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud neljas etapp.

Eesti ühele eksklusiivsemale suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee.