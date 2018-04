SEB töötaja Mihkel Nahkur kogus 155 silma ja hindas sooritust suhteliselt kesiseks. „Käsi väriseb. Ei teagi, eks vist närvisüsteem on selline. Ei ütleks, et siin eriline närvide mäng oleks, aga kindlust pole. Proovisin kahe käega, siis ühe käega. Ühega oli parem. Siin ei võistle sa mitte ainult teistega, aga ka iseendaga,“ tõi Nahkur välja laskmise peamise võlu.

Kristel Juusu Swedbankist hoidis õhkpüstolit käes elus esimest korda. „Olen varem suurest püssist ning püstolist Glock 17 lasknud, suurem kogemus puudub. Kuna meile antud relv oli päris raske, siis tuli lõpus lausa veidi puhata ja alles siis jätkata. Eks harjumine võttis veidi aega,“ ütles 166 silma kogunud Juusu ja uuris pärast oma sooritust peakohtunikult laskespordi harrastamise võimaluste kohta Tallinnas.

Peeter Oleski hinnang Kristeli sooritusele oli motiveeriv. „Pole paha, esimeses võistluslehes on näha, et tabamused on veidi laiali, kisuvad diagonaali. See näitab, et sõrmega võiks veidi sujuvamalt töötada, hetkel on see pisut liiga agar olnud. Teisel lehel on tabamused grupina koos ja võib öelda, et lootust on,“ analüüsis Olesk ja lisas, et Tallinna Lennujaama Spordiklubi liige Merike Klement hakkas firmaspordi väliselt laskmist harjutama ning saab juba päris hästi pihta. „Loodaks, et ka Kristel läheb seda teed!“

Laskesport pani proovile firmasportlaste keha ja vaimu Foto: Ardo Säks

Juudomaadleja Indrek Pertelsoni isa Ants alustas laskespordiga juba enne 1980. aastat ning on ala juurde jäänud kuni tänaseni. Laskurite seas on spordimees tuntud ja hinnatud. „Täna jäi tulemuseks 175, aga eks iga kord ei tulegi palju, vanus hakkab mõjuma,“ muheles laskur.

„Olen omal ajal meistrinormi täitnud ja eks neid tulemusi on elu jooksul tehtud küll ja küll. Laskmist pead harjutama, ilma ei saa. Kõigepealt pead oskama lasta, siis ennast rahulikuks sundima, õige asendi võtma, õigeid liigutusi tegema ja tuleb. Vaimne pool on väga tähtis, aga see kõik on treenitav,“ kinnitas Tallinna Linnatranspordi võistkonna eest väljas olnud Pertelson.

Orkla Eesti AS personalidirektor Krista Laever jäi sooritusega rahule. „Sain 162 silma, mullu oli tulemus 150,“ rõõmustas firmasportlane reipalt ja tunnistas, et on vahepeal saanud vaid vaimset trenni ning õhkrelva hoidis viimati käes eelmisel Kevadspartakiaadil. „Olen siin nende kordadega õppinud, et kui käe üles tõstad ja see väriseb, siis lase alla ja võta asend uuesti sisse. Siin pole kiirus tähtis, miski muu on,“ avaldas Laever, kes on laskespordiga kokku puutunud ka koolipõlves.

Kevadspartakiaad '18 jätkub neljapäeval trepijooksuga SEB Tornimäe kontorihoones ja keegli ning nooleviske viimaste eelvoorudega Rae keeglisaals.

Kevadspartakiaadi koostööpartnerid on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.