Kuidas kolleegid sportima meelitada?

Vahel on vaja ainult pisikest tõuget, mis meid oma tervise heaks liigutama paneks. Ja muidugi eestvedajat, kes selle tõuke annaks. Ela Vulla on Tapa lasteaia Pisipõnn liikumisõpetaja, kes möödunud aastal oma kolleegidele just sellise tõuke andis.

Ela otsustas esitada kolleegidele väljakutse liikumiskilomeetrite kogumiseks Endomondo keskkonnas, kirjutab ajakiri Sport. Eks ikka selleks, et üksteist rohkem liikuma innustada, sellega parem enesetunne saavutada ja olla kaudselt eeskujuks kõikidele lastele. „Kuna meie lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku, siis lisaks sellele, mida lastega teeme, püüan ka lasteaia personali pisut rohkem liikuma saada,” avaldab Ela. „Väljakutse kujutas endast ühist liikumiskilomeetrite kogumist ja selles üksteisega pisut võistlemist. Ikka on tore, kui kaaslasest veidi rohkem kilomeetreid kogutud on, eriti veel siis, kui see koos liikumisega enesetundele ja vormile hästi mõjub,” arvab Ela, kes võttis väljakutse loomisel eeskuju teistest sarnastest ettevõtmistest. „Olen jälginud, kuidas mõni lasteaed ja paljud teisedki töökollektiivid nii vahvalt üheskoos liikumas käivad, oma väljakutseid korraldavad, ühiseid trenne teevad, isegi rahvaspordiüritustel olen märganud päris mitut lasteaeda koos kõndimas. Mõtlesin, et meil võiks samuti ühel päeval olla üheskoos üritustel või võistlusetel osalev kollektiiv. Loodud väljakutse oli selles eesmärgi esimene samm,” selgitab Ela.

Innustus uuteks ettevõtmisteks

Kõik lasteaia töötajad seekord veel kaasa ei löönud, kuid huvilisi jagus piisavalt. „Oli nii osalejaid kui ka neid, kes jäid jälgijateks, või neid, kes küll käisid liikumas, aga ei soovinud juurde võistlusmomenti,” räägib Ela, kelle loodud väljakutsest võttis ametlikult osa seitse tublit naist.

Käesolevaks aastaks on liikumisõpetajal juba uued plaanid, mis hõlmavad seekord tervet aastat. „Esimese korra kohta jäin rahule – eks ikka on neid, kes soovivad algul kõrvalt jälgida. Praeguseks on uue väljakutsega liituda soovijaid juba juurde tulnud,” võib Ela rahul olla.

Hea enesetunne garanteeritud

Ela soovitab ka teistel kollektiividel ja sõpruskondadel omavahel liikumisega seotud ettevõtmisi korraldada. „Kes veel pole teinud, siis mina soovitaksin just üheskoos liikumise mõttes seda proovida, kas siis grupis koos või igaüks eraldi. Näiteks Endomondo challenge’ina saab lõpuks päris kena üldpildi (tõenäoliselt on neid keskkondi veelgi). Lisaks saab liikumisest hea enesetunde ja võimaluse töömõtetest puhata (või siis neid värskes õhus ja liikumise käigus selgemaks mõelda) või vahel ka uusi mõtteid toota,” teab Ela enda ja kolleegide kogemusest.

Milline on Ela töö liikumisõpetajana ja kui palju ta ise sporti teeb, loe edasi ajakirjast Sport