Kõik Tallinna maratonil osalejad saavad juubeliaastaks disainitud unikaalse medali

Kõik Tallinna Maratonist osavõtjad saavad finišis kaela Eesti juubeliaastaks disainitud unikaalse medali. Esmakordselt on medal ka kõigile 10 km Sügisjooksu lõpetajatele.

Eesti suurim rahvaspordisündmus Tallinna Maraton tähistab septembris Eesti vabariigi 100. juubeliaastat suurejoonelise jooksupeoga. Sel aastal saavad kõik finišeerijad spetsiaalselt juubeliks kujundatud erilise medali. Esimest korda pannakse Tallinna Maratonil medal kaela ka kõigile 10 km distantsil osalejatele.

Kõikide distantside medalid on sarnase kujundusega, kuid erinevad värvilt. Maratonil osalejad saavad kuldse läikega medali, poolmaratoni lõpetajad hõbedase medali ning 10 km jooksul osalejad saavad pronksise medali. Medali disaini põhielemendiks on rukkilillemotiiv, millest õhkub põhjamaa puhtust ja lihtsust ning siidisel sinimustvalge koloriidiga paelal paistab juba tuttav Tallinna siluett. Ajaloolise medali autor on disainer Priit Verlin.

Lisaks rahvusliku disainiga medalile muudab tänavuse Tallinna Maratoni eriliseks asjaolu, et kõiki osalejaid oodatakse starti sinimustvalges. Korraldajad püüavad omalt poolt kaasa aidata, et soovijad sinimustvalget varustust soetada saaksid ning internetilehel www.jooks.ee on Eesti rahvusvärvides jooksusärgid juba müügil. Maratonidistantsil startijad saavad särgi endale tasuta, poolmaratonile ja 10 km distantsile registreerujatel on aga võimalik rahvusvärvides särk soetada 50% soodustusega.

Tallinna Maraton toimub tänavu 7.-9. septembrini. Suur spordisündmus algab reedel Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval Mesikäpa lastejooksude ning 10 km Sügisjooksuga ja saab võimsa lõppakordi pühapäeval maratoni ning poolmaratoniga. Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab registreeruda aadressil www.jooks.ee.