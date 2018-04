Kevadspartakiaad '18 üldvõidu võttis Swedbank

Ülle Lumiste Tallinna Lennujaama Spordiklubist osaleb sportmängudel laheda seltskonna pärast. „Kõik firmasportlased on juba täitsa omainimesed! Kui ajalugu vaadata, siis oleme ettevõttete üldarvestuses liikunud esimese ja kolmanda koha vahel, eks järgmisel kevadel tuleb võita,“ märkis Lumiste. „Sportlikust nädalast jäi kõige eredamalt meelde üks hetk curlingust, kus saime vastase viimase kiviga viigiseisust kaotuse. Kui on ilus vise, siis on au kaotada, kuigi ega tunne sel hetkel väga hea ei ole.“

Elisa Spordiklubi vedaja Jaanika Parts tunnustas konkurente ja tõdes, et sel korral ei õnnestunud võtta mitte ühtegi medalit. Ettevõtete üldarvestuses võeti vastu 6. koht, kuid tagasi igapäevaste tegemiste juurde minnakse suurepäraste elamustega. „Olime igal alal väljas ja see on peamine. Kõik soovijad on saanud osaleda. Meie spordituumik on üldjoontes alati sama, mõned üksikud tulevad juurde. Tegelikult on üsna keeruline uusi inimesi meelitada, sest neile tundub see ikkagi päris sport,“ sõnas end viie päeva jooksul kuuel alal proovile pannud Parts.

Loe veel

Jaak Veskimeister Tallinki Spordiklubist osales curlingus, keeglis, laskmisvõistlusel ja noolemängus. „Suurima elamuse pakkus curling, juba arutasimegi uue aja broneerimist. Tuleb võtta nii palju, kui vähegi saab ja asja nautida, head tulemused on puhas boonus,“ kinnitas oma kollektiiviga üldjärjestuses 7. kohale tulnud Veskimeister.

Laskmisvõistlusel meeste hulgas teisele kohale tulnud Andres Mikkiver Tallinna Linnatranspordist tundis saavutuse üle rahulolu.“Ikka on hea meel, positiivsed emotsioonid eelkõige. Eks iga inimese jaoks on siin osalemise motivatsioon individuaalne, aga mulle meeldib sportlik vaim,“ ütles staažikas spordimees vahetult pärast auhinnatseremooniat

Orkla Eestit esindanud võistlejad autasustamisel Ardo Säks

Orkla Eesti AS sporditiimi juht Kaire Kattai täitis oma aasta eesmärgi. „Soovisin saada individuaalmedalit ja nooleviskes see õnnestus,“ rõõmustas põnevas finaalis kolmandaks tulnud Kattai.

„Olen kogu meie tiimi üle väga uhke, nad on nii lahedad. Sel korral osales palju inimesi ka meie Põltsamaa tehasest. Nemad sõitsid igal õhtul Tallinnasse võistlema ja siis koju tagasi.“

Ettevõtte personalidirektor Krista Laever kinnitab, et Orkla Eesti töötajate seas on firmasport väga kuum teema ja liidab inimesi, kes oma igapäevases töös kokku ei puutugi.

Firmaspordi tegevjuht Peeter Luik jääb sportliku nädalaga rahule. „Terves kehas on terve vaim ning ettevõtete jaoks on töötajate sportimisele kaasa aitamine hea investeering. Firmasport toob kokku nii rivaalid ärimaastikul kui väga erineva taustaga ettevõtted, kes saavad tihti üksteiselt innustust ja häid ideid. See on hasarti tekitav!“

Tulemused: https://firmasport.ee/kevad/tulemused/

Kevadspartakiaadi koostööpartnerid on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.

Firmasportlased kohtuvad juba 15. juulil Viljandil Suvespartakiaadil, kus tuleb kolme päeva jooksul mõõtu võtta 25 alal.