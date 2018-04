Kevadspartakiaad ' 18: terve nädala kestnud keeglimäng päädis võimsa finaaliga

Orkla Eesti AS spordihing Kaja Lehtla oli finaali pääsemise üle üllatunud. „Käisin eelnevalt kaks korda trenni tegemas ja mu seni parim tulemus on olnud vist 170 punkti, nüüd sai eelvoorudes 302. Ma isegi ei lootnud nii kaugele jõuda, tänane mäng oli nii suur üllatus, et pidin siia tulemiseks isegi riided ja jalanõud kokku laenama,“ tunnistas Lehtla ja soovitas ala kõikidele õlavöötme pingete käes vaevlevatele arvutitöö tegijatele.

Rahandusministeeriumi esindaja Margus Maidla tuli finaali vaatama ja abikaasale pöialt hoidma. „Margit jõudis tuli keegli eelvooru kohe pärast neljapäeval toimunud trepijooksu ja viskas end isikliku rekordiga finaali. Tuli, nägi ja võitis! Eelmine aasta valmistus ja harjutas, aga sellest polnud mitte mingit kasu,“ muheles spordimees. Margit veeretas end keeglimängu finaalis neljandale kohale.

Terje Tõnutare Tallinna Lennujaama Spordiklubist jäi lõpuheitlusest kõrvale. „Tuleb tunnistada, et kõige hapumad viinamarjad on serveeritud siiski keegli finaalist välja jäämisega. Kui eelvoorus mäng lahti läks, siis hakkasid käsi ja pea ülejäänud kehaga koostööd tegema alles teise viskevooru ajal. Esimese mängu musta auku kadunud tühjad visked olid selleks ajaks kahjuks juba sooritatud.Lohutust pakkus see, et need lõputud koondise laagrid on vilja kandnud ja tegin oma parima skoori.“

Kevadspartakiaad ' 18 Foto: Ardo Säks

Keeglimängu peakohtunik Kalju Lohk peab mängulusti kõige tähtsamaks. „Kui inimesed oma nutiseadme maha jätavad ja midagi füüsilist tegema tulevad, siis on juba hästi. Eks iga mees ja naine mängib vastavalt oma tasemele, kõige tähtsam on see, et oleks lahe. Firmasportlasi vaadates võin öelda, et aastatega on tase vaikselt tõusuteele läinud,“ tunnustas Lohk.

Tulemused: https://firmasport.ee/kevad/tulemused/

Kevadspartakiaadi koostööpartnerid on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.