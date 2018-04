Kevadspartakiaad ´18: nooleviske võitja paljastas hea mängu saladuse

Tallinki Spordiklubi liige Jaak Veskimeister sattus finaali planeerimatult. „Mulle meeldivad mängud, kus kobad ka loevad. Minu puhul see täitsa töötab. Noolemänguga tegelen pigem oma lõbuks mõnel seltskonnaüritusel. Spartakiaadile tulen asja nautima ja rõõmu tundma. Kui midagi hästi õnnestub, siis see on puhas boonus,“ sõnas heatujuline firmasportlane.

Danske Banki kogenud spordimees Tarvo-Jaan Rebane tunnistas, et noolemäng pole tal varem nii hästi välja tulnud. „Tulin lausa ühelt ürituselt varem ära, et finaalmängu alguseks kohale jõuda. Tänavu on kasutusel uus formaat ja leian, et see segab veidi vett ning on põnevam. Kui varasemalt on tulnud kindlalt summalt nulli visata, siis nüüd on vaja tabada kõiki numbreid, visata kolmikuid ja mida kõike veel.“

Meelis Kadarbik viskas end finaali Swedbanki parimana. „Puhas juhus! Kui me kolleegidega kontoris mängima, siis kaotan suhteliselt igal korral. Tundub, et siin suutsin end otsustaval hetkel kokku võtta,“ rõõmustas võistlusel lõpuks kuuendaks tulnud Kadarbik.

Tulemused: https://firmasport.ee/kevad/tulemused/

Kevadspartakiaad ´18 Foto: Ardo Säks

Kevadspartakiaadi koostööpartnerid on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.