Kevadine maailma suurim laste rattaüritus toob Tartusse kokku ligi 4000 noort ratturit

Laupäeval, 27. mail leiavad Tartu kesklinnas aset 36. Tartu Rattaralli lastesõidud, kuhu on oodata ligi 4000 osalejat. Põnevas programmis leidub tegemisi igaühele.

Lasteürituse esimene start antakse TILLUsõidu raames kell 11 Tartus Turu tänava alguses. Distantsidest on võimalik valida 500 m ja 1,1 km pikkuste ringide vahel. Eelkooliealiste sõidurajad kulgevad mööda Turu tänavat, kooliealistele mõeldud MINIralli rajad distantsidega 5,2 ja 7,6 km kulgevad ka Karlova ning Supilinna tänavatel. Autoliiklus suletakse ürituse ajaks.

Võitjaid ei selgitada – igaüks on võitja. Sellegipoolest saavad kõik lõpetajad medali, diplomi ning pisikese auhinnakoti.

Üritus on küll tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Eelregistreerimine Klubi Tartu Maratoni veebilehel on avatud 22. maist kuni neljapäeva, 25. maini kell 17.

Lasteüritustel on avatud Lõunakeskuse batuudid. Lisaks on kohal ka Sportlandi müügitelk, Meie Mari pannkoogikohvik, Balbiino jäätisekiosk, Lastefondi telk koos meisterdamisnurgaga ning suhkruvati müügitelk. Samuti on kohal AHHAA Teadusteater ja koostöös FIFAAga on müügil erinevad Klubi Tartu Maratoni meened. Uudisena on sel aastal võimalik seigelda ka pop-up liikluslinnas Eesti Maanteemuuseumi poolt. Sõita saab nii pedaalautode, tõukerataste kui ka jooksuratastega. Vahvaid tegevusi jagub igaühele.

Enne lasteüritusi ehk reedel, 26. mail leiab aga aset midagi, mida varem pole olnud – palavalt armastatud ja oodatud jalgratturite ühissõit Tour d'ÖÖ 36. Tartu Rattaralli soojendussõiduna. Orienteeruvalt pooleteisetunnine retk saab alguse kell 21 Turu tänavalt Aura veekeskuse juurest. Osalemine on tasuta ning registreerimine pole vajalik.

Päev pärast lasteüritusi, pühapäeval, 28. mail toimuvad 36. Tartu Rattaralli põhisõidud kõigile rattahuvilistele distantsidel 62 ja 135 km.