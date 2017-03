Sel pühapäeval, 19. märtsil toimub Saku suurhallis aasta suurim treeningüritus, kus maailma tipptreenerid õpetavad enam kui 1500-le eestlasele, kuidas rannahooajaks vormi saada ning näitavad ette kõige uuemaid treeningstiile.

Treeningürituse programmi koostanud MyFitness’i spordiklubide rühmatreeningute juhi Eva Ottase sõnul on NTC Day’st saanud kohaliku treeningmaailma tippsündmus, kus näidatakse ette suunad, mis järgneval aastal Eesti spordiklubides ilma teevad.

“Näiteks sel aastal saab proovida 90ndate hip-hopi muusikast ja liikumisest inspireeritud treeningut või panna end proovile uues kontsepttreeningus, kus kasutatakse päris trummipulkasid ning igaüks võib end treeningu ajal tõelise rokkstaarina tunda,” rääkis Ottas ning lisas, et rühmatreeningute osas teevadki nii Eestis kui ka mujal maailmas ilma meelelahutuslikud, rütmikad ja kaasahaaravad stiilid.

Juba neljandat aastat toimuva ja üha kasvava treeningürituse fenomen on Ottase sõnul selles, et ühest küljest on sporditegemine eestlaste hulgas väga populaarseks muutunud, aga teisalt saab seal koos lihtsalt väga hästi aega veeta. “See on nagu pidu – kõik on rõõmsad, muusika on vali ja väsimust ei tekigi,” kirjeldas Ottas üritusel valitsevat meeleolu.

Pühapäeval saab proovida erinevaid Nike Training Club’i treeninguid, bodyART’i, kahte MyFitness’i kontsepttreeningut MyFit Body ja MyBeat, 90’s HipHop Dance'i, treeningut Just Step It Step, mitut erinevat spinningut, ring- ja köietreeninguid. Muidugi ei puudu ka eestlaste absoluutne lemmik Zumba.

Lisaks on kõigil võimalik treenida maailma tipptreenerite käe all. Väliskülalistena tulevad treeningpäevale Nike Master Trainer Lars Schuijling Holladist ning Nike’i kampaanianägu ja kõrgeima taseme ehk Global Master Traineri tiitlit kandev Joslyn Thompson Rule Ameerikast. Eesti treeneritest on kohal hinnatud tegijad nagu Kristi Roosimägi, Sandra Raju, Rainer Rebane, Kadi Kuslap, Katriina Maidla, Evelin Sepp, Kertu Valjala, Kadri Paat, Meeme Männiste, Marek Kõiv, Kaspar Lannes, Ene Ottokar ja teised.