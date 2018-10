Inimese närvisüsteem ja sellega seotud probleemid

Inimese lülisammas koosneb 33 lülikehast: 7 neist on kaelalülid või tservikaallülid, 12 torakaal- ehk selja keskosa lülid, 5 lumbaal- ehk alaosalülid, ning ülejäänud 9 lüli on kokku luustunud ja moodustavad sabakondi. Lülisamba üldine ehitus on sarnane kõikides selja piirkondades (kaelas, keskseljas, alaseljas ja sakraalosas), kuid väikesed erinevused paljastavad nende töö tegeliku eesmärgi. Võrreldes teiste piirkondadega on kaelalülid madalamad ja väiksemad, kuid võimaldavad suures ulatuses liikumist, et me saaksime igale poole mugavalt vaadata.

Inimese närvisüsteem

Inimese närvisüsteem koosneb kahest osast: kesknärvisüsteemist (keha kontrollkeskus) ehk aju ja seljaaju ning perifeersest (signaali edastaja ja suunaja) närvisüsteemist, mis ühendab kesknärvisüsteemi keha kõikide piirkondadega. Seljaaju kulgeb mööda lülisambakanalit ehk lülisambasse moodustunud luust kanalit, mis pakub seljaajule turvalist keskkonda. Perifeersed närvid väljuvad lülisambakanalist läbi väikeste ümarate kanalite, millel on üsnagi naljakas nimetus – lülivahemulk. Sealt edasi kulgevad närvid mööda keha edasi. Kaelast väljuvad närvid lähevad pea ja näo piirkonda, turja, õlgadesse ja kätesse. Selja keskosa närvid juhivad rindkere piirkonda ja alaselja omad mõjutavad alakeha.

Perifeersed närvid toimetavad impulsse ajust lihastesse, et juhtida inimkeha, kuid viivad ka teavet ajule tagasi. Kas katsutav pind on sile või krobeline, kui kõvasti sa käes olevat asja pigistad, kas vesi on soe või külm? Kogu info liigub läbi närvide ajuni ja kui vaja, reageerib keha vastavalt – kui on liiga külm, siis ahendatakse veresooni ja inimene hakkab sooja säilitamiseks värisema; kui katsutav pind on liialt kuum, tõmmatakse käsi välkkiirelt eemale jne.