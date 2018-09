Hommikuvõimlemine - ajaraisk või tegusa päeva algus?

Esmalt olgu öeldud, et hommikuvõimlemine ei asenda igapäevast liikumist ja treeningut, samuti ei kuluta see eriti energiat. Küll aga on hommikuvõimlemisel omad suured plussid, mistõttu tasub selle päevakavasse lisamist tõsiselt kaaluda.

Väike ergutus

Esiteks ergutab hommikuvõimlemine organismis toimuvaid protsesse ja äratab keha üles. Kui võimlemine ei kuulu sinu lemmiktegevuste hulka, võid selle asendada hommikuse jalutuskäiguga. Kui seegi ei sobi, ei pea vastumeelselt pingutama. Küll aga soovitame hommikuvõimlemist inimesele, kes uksest väljudes autosse istub, autoga kontoriukse ette sõidab, kontoris samuti istub, heal juhul õhtul trenni läheb ja seejärel taas kodus istub. Võimlemine ei asenda küll treeningut, kuid on parem kui mitte midagi.

Stress väheneb

Teiseks võib hommikuvõimlemine vähendada stressi. Nimelt turgatavad hommikul ärgates paratamatult pähe mõtted, mida kõike peab ühe päeva jooksul jõudma. Kui võtad hommikul kasvõi kümme minutit enda jaoks, leiad aega lõdvestumiseks ja saad uut energiat, et päevale vastu minna.

Plaan võiks olla

Kindlasti võiks igapäevane hommikuvõimlemine olla süstematiseeritud. See tähendab, et lihtsalt „millegi“ tegemise asemel järgid konkreetset kava. Süsteeme on palju ja kindlasti tuleb valik teha selle järgi, mis sulle kõige paremini sobib, kaua sul võimlemiseks aega on ja kui võimekas ise oled. Kavasid saad loomulikult enda võimaluste järgi kohandada.

Loe artiklit edasi ajakirjast Sport, kust leiad ka hommikuvõimlemise näidiskava.