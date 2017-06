Homme toimub Kadriorus esmakordselt heategevuslik Juunijooks

Sel laupäeval, 3. juunil korraldavad Rimi Eesti Food AS, Eesti Lasterikaste Perede Liit ja jooksusündmuste organiseerija Spordiürituste Korraldamise Klubi Kadriorus heategevusliku juunijooksu, millega toetatakse Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi.

„Juunijooksu osavõtutasudega toetataks Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi,“ sõnas Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Loodava fondi tulu hakatakse jagama suurperede lastele erinevate spordilaagrite või treeningute katmiseks. Nii saavad ka suurte perede lapsed olla aktiivsed ning ükski sportlik ettevõtmine ei jää rahapuuduse tõttu tegemata.“

„Juunijooksul on osalemas 46 suurpere liikmed. Üks Järvamaa suurpere on kogunisti tulemas terve perega – rajale lähevad isa ja ema ning nende kuus last. Pesamuna on küll sündinud august 2016, aga stardiprotokollis registreeritud,“ lisas Aage Õunap. „Ootame osalema kõiki, kes peavad lugu spordist, toredast seltskonnast ja heategevusest.“

Jooksupäeval toimub Kadrioru staadionil samuti tasuta spordiprogramm lastele ja kontsert, kus astuvad üles poistebänd Beyond Beyond ning Laura Prits & Ziggy Wild.

Rimi Juunijooksul on kavas jooksmine, käimine ja kepikõnd kõigile jõukohasel viie kilomeetri pikkusel rajal. Registreerimine 5 km jooksule ning lastejooksudele toimub kuni reede õhtuni veebilehel www.juunijooks.ee ja laupäeva hommikul võistluskeskuses. Stardi- ja finišipaik ning võistluskeskus asuvad Kadrioru staadionil, rada ise kulgeb Kadrioru teedel. Lisaks heategevusliku panuse andmisele saavad kõik viie kilomeetri raja läbijad ja lastejooksudest osavõtjad Juunijooksu medali.

Rajaskeem

Võistluskeskus