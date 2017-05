Heategevuslikule Rimi Juunijooksule kestab soodusregistreerimine mai lõpuni

Juunijooksule on oodatatud kogu perega

Laupäeval, 3. juunil Tallinnas, Kadrioru pargis toimuvale Heategevuslikule Juunijooksule on oodatud kõik jooksusõbrad ja liikumisharrastajad, kes soovivad üheskoos liikudes olla noortele eeskujuks ning kellele läheb korda Eesti laste tervis. Kolmkümmend protsenti osalustasust annetatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu laste spordifondi.

RIMI Juunijooksul on kavas jooksmine, käimine ja kepikõnd kõigile jõukohasel viie kilomeetri pikkusel rajal. Stardi-finišipaik ning võistluskeskus asuvad legendaarsel Kadrioru staadionil. Juunijooksu rada kulgeb varasuviselt kauni Kadrioru pargi teedel ja radadel, möödudes nii Luigetiigist kui Kadrioru lossist. Kõik heastegevusliku Juunijooksu lõpetajad saavad uhke medali ja lasterikaste perede tänu heategevusliku panuse eest.

Juunijooksule tasub tulla kogu perega, sest Kadrioru staadionil toimuvad ka lõbusad Lastejooksud ning on kavas kontsert, kus astuvad üles noorte seas populaarsed tulevikutähed Laura Prits ning poistebänd Beyond Beyond.

Heategevuslikule RIMI Juunijooksule saab registreerida internetilehel www.jooks.ee. Registreerida saab individuaalselt ja gruppidena. Oodatud on nii koolilapsed kui täiskasvanud, sõpruskonnad, asutuste ja ettevõtete kollektiivid, spordiklubid ja kõik teised, kes armastavad liikuda ja lastele head teha. Soodne registreerimisvoor kestab kuni 31. maini.

Juunijooksu korraldajad ootavad 3. juuni keskpäeval Kadrioru staadionilt startivale uuele heategevussündmusele vähemalt 3000 osavõtjat.

Heategevuslik Juunijooks on RIMI Eesti Food AS, Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Spordiürituste Korraldamise Klubi poolne algatus, et koos arvukatete liikumisharrastajatega inspireerida “nutipõlvkonna” noori rohkem liikuma ja tervislikku ning sportlikku elustiili harrastama.