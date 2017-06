Heategevusliku juunijooksu stardipaugu annab Gerd Kanter koos pojaga

Täna kell 12 Kadrioru staadionilt algava heategevusliku Rimi Juunijooksu stardipaugu annab olümpiavõitja Gerd Kanter koos poeg Kristjaniga.

Kadrioru pargis toimuval Heategevuslikul Juunijooksul löövad kaasa jooksusõbrad ja liikumisharrastajad, kellele meeldib liikuda ning kellele läheb korda Eesti laste tervis. Osavõtutasudega toetatakse Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi, et ka suurte perede lapsed saaksid olla aktiivsed ning ükski sportlik ettevõtmine ei jääks rahapuuduse tõttu tegemata.

Rimi Juunijooksul on kavas jooksmine, käimine ja kepikõnd kõigile jõukohasel viie kilomeetri pikkusel rajal. Registreerimine 5 km jooksule ning lastejooksudele on avatud laupäeva hommikul kella kümnest alates võistluskeskuses. Stardi- ja finišipaik ning võistluskeskus asuvad Kadrioru staadionil, rada kulgeb Kadrioru pargi teedel, möödudes nii Luigetiigist kui Kadrioru lossist.

Kõik tänase Juunijooksu viie kilomeetri raja läbijad ja lastejooksudest osavõtjad saavad autasuks unikaalse Juunijooksu medali.

Tänane Juunijooksu päev algab kell 11 Kadrioru staadionil lõbusate lastejooksudega, millest osavõtt on kõigile tasuta. Sportlikku päeva jooksul annavad kontserdi poistebänd Beyond Beyond ning Laura Prits & Ziggy Wild.