FITNESSKUU MISSIOON: Ott Kiivikas: fitness sobib igale inimesele

Aprillis tähistatakse Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuud, mille raames kutsutakse kõiki huvilisi treeningutega alustama ja tegema tutvust fitnessi mitmekülgsete võimalustega. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juht soovib, et kõik Eestimaalsed leiaksid endale sobiva südamelähedase liikumisharrastuse ning eestlaste elukvaliteer ja eluiga pikeneks.

Mis on fitnesskuu missoon?

Fitnessikuu missiooniks on tuua juurde uusi harrastajiad, kes ei ole veel enda jaoks avastanud sobivat liikumisharrastust.

” Eesti Olümpiakomitee eesmärgiks on liikumisharrastajate arvu suurendamine Eestis samale tasemele nagu Põhjamaades. Fitnessikuul tutvustame erinevaid spordiklubide poolt pakutavaid teenuseid ja uusi liikumisvorme, mis on viimasel kahekümnel aastal lisandunud. Olen veendunud, et iga liikumisharrastusega alustada sooviv inimene leiab endale Fitnessikuuga liitunud spordiklubide poolt pakutavatest teenustest endale sobiva, mida harrastada üksi või koos pere, sõprade, kolleegidega. Peeter Lusmägi kommentaar

Kellele fintess mõeldud on?

Fitness sobib harrastamiseks igas vanuses inimestele ja selle jaoks ei pea alati suunduma võistlussporti, et fitnessiga tegeleda.

Miks just fitness?

Fitness sobib hästi meie kliimasse. Kuna enamus aega on õues külm ja pime, siis soojades, valgustatud ruumides saab selle spordialaga tegeleda edukalt aastaringselt. Samuti saavad fitnessiga hästi tegeleda ka need inimesed, kellele väljas liikumine või mõni muu spordiala on vastunäidustatud: näiteks mõne vigastuse tõttu. Fitnessisaalis leiab alati alternatiivharjutusi, mida ka vigastustest taastumiseks kasutada saab.

Ott Kiivikas, Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liitu juht

Kuidas tuua fitness inimestele lähemale?

Eks see inimestele lähenemine on toimunud suuresti juba viimase 15 aasta jooksul, kus harjutamiseksmõeldud baase ja klubisid on palju juurde tulnud ja on ka renoveeritud palju vanu jõusaale. Lisaks liigub võistlussport järjest tavainimestele vastu – so uute võistlusalade teke (fitmodel, rannafitness, bikiinifitness jne.), mis muudavad ka võistlusspordis osalemise palju kättesaadavamaks unistuseks.

22. aprill toimub kuu kulminatsioon-üritus, milleks on klubides avatud uste päev. Mis toimub?

Jah see on esmakordne aktsioon, kus ühel päeval on paljud spordiklubid ja fitnessisaalid üle Eesti avatud ühel ja samal päeval – tasuta sissepääsuga, et inimesed saaksid tutvuda fitnessklubides pakutavate teenuste ja võimalustega. Igal klubil on oma programm, mis on ära toodud klubide kodulehtedel ja aktsiooniga liitunud klubid leiate ühest kohast www.liigume.ee

Oled toitumisspetsialist, kas Sa läbi aegade oled oma seisukohti tervisliku toitumise suhtes muutnud?

Kindlasti olen. Esiteks on see pilt toiduainete osas palju muutunud viimase 20 aastaga ja selge, et olen ise ka palju targemaks saanud ja juurde õppinud. Olen eelkõige praktik ja iga päev ja aasta, mis võimaldab kaardistada toitumise mõju koormatavusele ja tervisele on hindamatu kogemus.

Oled aukartustäratava taustaga: 7 taseme kulturismi- ja fitnessitreener. Mida pakub Sulle treeneritöö?

Treeneritöö on üks minu pikaajalisi missioone kulturismi arendamisel – so oma teadmiste edasiandmine. See emotsioon, mida ma saan sellest, kui ma näen kuidas mu soovitustest vormitakse tulemus, see eriline tunne, ongi põhjus miks ma treeneriametit ka kõigi muude tegemiste kõrvalt pean. Mu õpilased on toonud aastate jooksul üle 20 tiitlivõistluste medali, lisaks minu 7 tiitlivõistluste medalile. Ma naudin tööprotsessi ja kui sealt tuleb tulemus, siis on siiras rõõm südames, eriti kui on võimalus saalis laulda kaasa Eesti hümni. See on hetk, mida olen sanud korduvalt, tänu edukale treeneritööle, kogeda ja see on võimas tunne! See motiveeribki seda uuesti tegema.

Ott Kiivikas

Oled eelmise aasta euroopa meister kulturismis ja Amateur Olympia võitja. Mida pakub Sulle endale olemine lavalaudadel?

Eks see pakub, nagu treeneritöögi, sisemist rahuldust protsessist, et sa püsitad eesmrgi ja jõuad selleni. See võimas on tunne, kui sa valitsed olukorda ja suudad oma mõtted realiseerida tulemuseks. See tunne, mida sellest protsessist läbi õnnestunise saan, on raske sõnadesse panna ja see panebki mind seda kõike uuesti läbi tegema ja nii juba 24 aastat järjest.

Juhid hetkel Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liitu. Mida see töö Sulle pakub?

Olen olnud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juures selle asutamisest 1997a saati. Näinud pealt kogu selle ala arengut ja uuendusi ja hetkel , kus fitness on ülipopulaarne, oleks mul isegi ebaõiglane, mitte aidata seda ala suunata ja olla selle ala eestkõneleja laiematele massidele. Väikesest toast alguse saanud seltskonnast on tänaseks välja kasvanud harrastatavuselt 4. spordiala Eestis ja samuti on suur väljakutse panna organisatsioon toimima nii nagu korralik alaliit toimima peab ja see ongi minu jaoks väljakutse, mis mind motiveerib.

Kas Sind on mitu - kuidas Sa kõike seda jõuad?

Öeldakse ikka, et kes teeb see jõuab. Vahel on küll tunne, et oleks vaja juurde mõni „Ott“ veel kloonida, et kõigi toimetustega toime tulla, kuid õnneks on mul erinevates valdkondades kasutada hea tiim ja proovin nö. pärast mingisuguseid intensiivsemaid perioode ka puhta ja see aitab kõigega stoime tulla. Mul on suhteliselt hea stressitaluvus ja ma oskan endast palju asju läbi lasta nii ,et need ei kahjusta mu vaimset ega füüsilist tervist!

Ott Kiivikas, EM kuld

Mis on Sinu moto?

Elada sellist elu, mida soovin elda ja tegeleda sellega, millega südamest soovin tegeleda!

Kuidas iseloomu treenida?

Iseloomu treenimine on inimese olemuse üks suuremaid väljakutseid. Seda suudavad vähesed, kuid kes suudavad on ka väga tugevad inimesed. Iseloomu saab treenida nii , et sõlmida iseendaga kokkulepped ja neist kinni pidada – mina seda teen ja iseendale valetamine või enese petmine on minujoaks vastuvõetamatud ja siis on lihtne seda kokkulepet ka teiste inimestega teha. kui elad iseendaga harmoonias ja pead kinni eelkõige oma sisemistest väärtustest ja arusaamadest.

Kuidas režiimi hoida?

Režiimi hoidmine on otseses seoses motivatsiooniga. Tuleb leida enda jaoks motivatsioon ja teadvustada mõningaid asju, mis aitavad suures plaanis režiimist kinni pidada. Probleem ei ole väikene režiimi rikkumine, vaid režiimi totaalne puudumine!

Mis on Sinu soovitused harrastajatele, kes tahaks fitnessiga alustada?

Võtke fitnessi kui elukestvat spordiharjumust. Ärge minge saali selle mõttega, et teen a´la kuni suveni ja vaatan, mis siis saab? Minge harjutama selle teadmisega, et Te tegelete liikumisega elukestvalt ja sellest saab Teie elu igapäevane osa.

Fitness on elustiil





On Sul mõni soovitus juba edasijõudnud fitnessisõpradele?

Edasijõudnud fitnessharrastajatele soovitan oma teadmisi jagada tesitega, kes veel nii pädevad ei ole ja kaasata oma ringkonnast inimesi treenima, näidates üles eeskuju. Kindlasti on mõistlik püstitada ka tõsisemaid eesmärke, et oleks motivatsiooni jätkata treenimist – selleks võib olla ka võistlussporti suundumine. Üks soovitus veel: mida kauem olete harjutanud, seda rohkem peate mõtlema treeningute mitmekülgsuse peale – kui soovite arengut jätkata. Ühekülgne treening ei toimi lõpmatult.

Milline on Eestis fitnessisportlaste tase?

Eesti fitnessi sportlaste tase on maailmas väga hea. Seda kinnitavad ka viimase kümnendi tulemused kokku üle 60 tiitlivõistluste medali (EM,MM), lisaks palju rahvusvahelisi turniirivõite. Iga aasta on toonud juurde mõne rahvusvahelisele tasemele vastava sportlase ja ka nüüd loodame, et nii mõnedki juuniorid on peale kasvamas, et kogenud sportlaste edulugusid jätkata.

Uus põlvkond tuleb peale, Ott Kiivika tütar

Kui paljude inimeste elusid Sa oled fintessi läbi paremaks muutnud?

Seda on raske öelda. Usun, et neid on tuhandeid. Olen ju ainuüksi läbi oma koolituste, mida on olnud väga palju kahe kümnendi jooksul, nõustanud tuhandeid inimesi ja ainuüksi treenerite koolitustel on osalenud selle aja jooksul ca 1000 inimest. Nemad omakorda on neid teadmisi rakendanud ju oma klientide peal jne. Neid inimesi, keda olen kas läbi oma kirjutiste või esinemiste või teleri vahendusel mõjutanud – seda hulka ei kujuta ette...

Jaga paar naljakat seika võistluste kontekstist?

Neid lugusid on olnud üksjagu, küll vales suunas sõitmistest, küll valedel päevadel lennujaama minemistest. Eks ma pikemalt neist kirjutan juba oma kunagi ilmuvates memuaarides.

Milline näeb välja Sinu enda praegune treeningreziim ja menüü?

Treeningrežiiežiim on tihe. Enne võistlusi naljalt päris ühtegi vaba päeva trennist mul ei ole, st. et proovin iga päev midagi teha. Teen kagitreeningut kombineerituna aeroobse treeninguga (viimast ka ca 4-5 tundi nädalas, sh. jooksu ca 30 km nädalas). Toidu osas söön ca 4-5 toidukorda ööpäevas, järgin, et süsivesikud, valgud ja rasvad oleksid õiges tasakaalus ja kuna eesmärk on rasva% vähendamine, siis selge, et iga nädal väheneb kehaal ca 0,3 – 0,4 kg. See on kerge dieet ja ei mõju eriti ka ka treeningutele, so selline suht' mõistusega tegemine, säilitades töövõime. Toidu osas söön rohkem hommikul ja päeva esimeses pooles ja kergemad ja vähem kaloririkkad toidukorrad on õhtupoole. Kasutan ka erinevaid taastumist kiirendavaid toidulisandeid.

Ott Kiivikas kaaslasega

Räägi oma kogemusest lähtuvalt perekonna toetusest, kui mõlemal on sarnane liikumishuvi ja ühine harrastus?

Sõltumata sellest, kas tegeletakse sama või erineva spordialaga on oluline, et peres kõik osapooled tegeleksid mõne kehaliselt aktiivse tegevusega. Vahest on isegi parem kui mitte sama alaga. Pere toetus – edu silmas pidades - on ülioluline, sest kodu peab ikka esimesena toetama, mitte vastu töötama. Olen näinud väga palju kõrvalt peresid, kus üks osapool ei saa aru, millega teine osapool tegeleb ja need suhted ei ole ka kaua koos püsinud, eriti juhul kui üks pool hakkab teisele vastu seisma, mitte toetama. Mu uus elukaaslane Gajane, tegeleb harrastustennisega ja tänu sellele olen rohkem kursis ka tennises toimuvaga ja käin võimalusel ka ise mängimas.

Ka sinu tütar tegeleb fintessiga. Räägi temast?

Jah mul on kaks tütart, kes mõlemad tegelevad fitnessiga. Väiksem, Emilia, on veel 9 aastane ja elab Hispaanias ja tegeleb lastefitnessiga. Ta on tulnud juba Läti meistriks ja Eesti karikavõitjaks laste fitnessis ja suurem tütar, Christin – Amani, kes on 15 aastane, valmistub oma esimeseks bikiinifitnessi võistluseks tuleval aastal. Mõlemad on tublid ja töökad tüdrukud, kes armastavad sporti, õpivad hästi ja on päris paljudele omavanustele eeskujuks, läbi oma pühendumise. Loodame nende edusammudest kuulda õige pea.

Ott Kiivika tütar

29. aprill toimuvad Eesti meisterivõistlused fitnessis ja kulturismis Salme kultuurikeskuses. Mida sellelt päevalt ootad?

Ootan täismaja pealtvaatajaid ja head sportliku taset, sest laval on näha kõiki meie tipptegijaid, kes mõni päev hiljem osalevad juba Hispaanias euroopa meistrivõistlustel. Kindlasti ootan ka rekordarvu võistlejaid ja suurt meediakajastust, mis omakorda aitab ala populariseerida ja tuua ala juurde uusi inimesi.

Mis on Su lõpusoovid Eestimaalsetele fitnesskuu puhul?

Soovin lihtsalt seda, et iga inimene leiaks endale sobiva spordiala, mida harrastada ja selge, et kui selleks on fitness, on mul eriliselt hea meel! Liikumisharrastus on kvaliteetse elu alus ja üha mugavamaks muutuvas ühiskonnas ei saa me eirata keha vajadust liikuda! Seda raha eest ei osta. Sellega tuleb meil kõigil igapäevaselt tegeleda. Soovin ilusat kevadet ja kannatust tulemusteni jõudmisel!

Fitnessikuu raames korraldatakse üritusi ja jagatakse infot, eesmärgiga anda huvilistele praktilisi teadmisi ja oskusi tervislikuks treeninguks. Kuu tipphetkeks on 22. aprillil avatud uste päev, kui külla ootavad paljud fitnessklubid üle Eesti.

Rohkem infot fitnessikuu ja klubide avatud uste päevade kohta leiab www.liigume.ee.