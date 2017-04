FITNESSIKUU HARIPUNKT: täna on paljudes fitnessklubides üle-eestiline avatud uste päev

22.aprillil toimub Fitnessikuu raames paljudes spordiklubides üle-eestiline lahtiste uste päev. Erinevad fitnessklubid kutsuvad huvilisi tasuta nii jõusaali, loengutele, kui rühmatreeningutele. Oodatud kõik inimesed sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist.

Fitnessikuu missiooniks on tuua liikumise juurde uusi harrastajaid, kes pole veel enda jaoks sobivat liikumisharrastust leidnud. Samuti on eesmärgiks toetada ja tunnustada neid, kes juba tublilt treenivad. Sihiks on tõsta üldist teadlikkust treenimisest, toitumisest, liikumise olulisusest ja tervislikust elustiilist. Loodetavasti avastavad ka kogenud harrastajad endale avatud uste päeval mõne uue treeningstiili, mis meeldib. Jõukohase ja meelepärase treeningu leiab kindlasti iga huviline. Lisaks saab tutvuda jõusaalide võimalustega. Paljudes klubides toimuvad ka erinevad harivad loengud.

Kogu aprilli vältel kestab Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuu, mille eesmärgiks on tuua fitness kõikidele inimestele lähemale, propageerida tervisliku eluviisi ja innustada eestimaalasi rohkem liikuma. Kuu kulminatsiooniks on fitnessklubides üle-eestiline avatud uste päev, mil paljud eestimaalased samal ajal koos treenivad!

Aktsiooniga liitunud klubides toimuvate avatud uste päeva kohta leiad rohkem infot lehelt: www.liigume.ee

Igal spordiklubil on oma programm, mille leiab konkreetse klubi kodulehtedelt, kuna niivõrd palju klubisid lööb kaasa, siis kõikide avatud uste programme pole võimalik käesolevas uudises jagada. Nutikas on inimesel minna teda huvitava klubi kodulehele päevakava ja võimalustega tutvuma.

Mõned klbuid, kuhu homme tasuta külalisi oodatakse!

Spordiklubi Audentes Fitnessi info:

Spordiklubisse Sparta pääseb homme tasuta nii jõusaali kui rühmatreeningutele ning tasuta pääsmetele broneerimist ei toimu.

Tasuta rühmatreeningud:

10.30 Noorte Showtants

11.00 CrossCore Ringtreening

11.00 BAILAMAMA 4Venus

12.00 deepWORK

12.00 MaratonSpinn

12.00 PumpFX

13.00 AbsExpress

13.30 Jõusaali ABC

13.30 PilatesFlow

14:30 Salsaton

Tasuta loeng:

12.00 "Praktilised nõuanded toitumisest", lektor Argo Ader

Lisaks toimuvad aprillikuus Järve metsas tasuta välitreeningud „Suve Vorm“.

Tasuta välitreeningud toimuvad 1., 8.,15., 22. ja 29. aprillil algusega kell 12.00.

Treeninguks kogunemine on Sparta ees. SuveVorm on mõnus ja vaheldusrikas välitreening, kus treenitakse nii aeroobset kui ka lihasvastupidavust.

Rohkem infot:

https://sparta.ee/uudised/varia/uudis/2017/04/12/22-aprillil-toimub-spartas-lahtiste-uste-paev/

Spordiklubisse CORSAGYM ootab ka kõiki huvilisi tasuta avatud uste päevale.

Rühmatreeningu saalis toimuvad 25 minutilised näidistreeningud:

11.00 Kangitrenn 55min

12.00 DeepWORK

12.30 EasyFIT

13.30 BodyART

14.30 Zumba

15.30 Rehvitreening/TYREtraining

16.00 Corsa Intervall Treening

Taipoksi näidistreening kl 12.00 Treener Rain Pärnitsa juhendamisel.

Huvilistel on võimalus lasta määrata oma kehakoostise anlüüs ning küsida jõusaali ja toitumis alast nõu meie personaaltreeneritelt.

Rohkem infot:

http://corsagym.ee/22-aprill-lahtiste-uste-paev/

Tervise Paradiisi spordiklubi jõusaali on tasuta sissepääs.

Tervise Paradiisi ruumikas jõusaal on Pärnu suurim ning avatud 7 päeva nädalas. Inimeste käsutuses on 29 erinevat jõumasinat/seadet ja 17 erinevat kardioseadet. Lisaks Eesti ainus Double Mega-rack komplekt, mis võimaldab treenida viisil, mis tavapärases jõusaalis puudub. Saal on varustatud Gym80 trenazööride ning Matrix ja TechnoGym seadmetega.

Jõusaal on avatud 6:30-22:00.

Rohkem infot:

http://www.spasport.ee/uudised_et/22aprill---ule-eestiline-fitnessklubide-lahtiste-uste-paev_n1323