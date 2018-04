Firmasportlased murdsid piike olümpiaalal

Raul Nikolajevile Tallinna Lennujaama Spordiklubist pakkus curling parajat närvikõdi. „Tegemist on hästi kihvti mänguga, kus harjamislihased saavad päris tublisti vatti. Võistluse ajal on minul küll närv sees, päriselt. Kõht lausa keerab, nagu naistel,“ muheles firmasportlane ja avaldas kiitust suure kogemusega tiimi kaptenile Ülle Lumistele. „Ülle on väga hea mängija, oskab juhendada, et kuhu visata ja kuidas harjata. See võtab veidi pingeid maha. Tema enda mängu on ilus vaadata. Ma arvan, et professionaalne juhendaja on meie üks trumpidest, kuid siinsete võistkondade vastu saamiseks ainult sellest ei piisa,“ tunnustas spordisõber kõiki osalejaid.

Kuuendale kohale tulnud Norma 2 võistkonna liige Marvin Üürike osales ettevõttega curlingumängus esimest korda ning paistis jääl kivi liuglema lükkamisel silma väga erinevate stiilidega. „Korra proovisin isegi selja peal, õnneks jõudsin enne selja märjaks tegemist kivist lahti lasta. Jalanõud on uskumatult libedad, kõrvalt nii ei tundu, profid teevad stabiilselt, aga meil siin küll jalad all värisevad. Päris lahe on!“

Võistlusi kõrvalt jälginud Tondiraba Jäähalli jäämehhaanik ja kogenud curlingu instruktor Margus Tubalkaini sõnul nõuab mäng head füüsilist vormi. „Kui sa pead 30 meetrit harjama, siis võib pulss teinekord olla lausa 150 või 160 peal. Paraja hulga samme saab siin ka kokku, minu kõige pikema tööpäeva rekord on 32 000 sammu. Mängu jooksul tuleb neid ehk kuni 7000, aga eks nende pikkused on ka erinevad,“ ütles Tubalkain.

Instruktori kinnitusel on Tondiraba Jäähall Eestis ainus, kus mängu harrastada saab. „Väljaku pikkus on 45 m ja laius 4,5 m ning mängida saab korraga kolmel rajal. Eestis väga palju tegevmängijaid pole, samas firmade seas on ala populaarne ja üritusi toimub päris palju. Inimesed on esimest korda mängima tulles skeptilised, kuid muutus toimub paari tunniga ja lõpuks on kõik rahulolevad. Eks selle peamise edu tagab harjutamine ja jääga harjumine.“

10-kraadise temperatuuriga ruumis töötamine, väljaku hooldamine ja jääga tegelemine on Margus Tubalkaini kinnitusel omaette teadus. „Väga lühidalt on kogu teemat keeruline kokku võtta. Spetsiaalsete teravate teradega jäämasin on Eestisse jõudnud Kanadast. Kui terad teritamist vajavad, siis seda tuleb Kanadas teha. Lisaks mängivad rolli õiged temperatuurid, spetsiaalsed mustrid ja jää lõikamise viisid, mis on pikem jutt. Pärast kahte trenni tuleb teha uus jää, muidu kivid ei libise.“

Šotimaa mägedes leiduvast graniidist sealses või Kanada tehases valmistatud kivide komplekti hind ulatub Tubalkaini sõnul 20 000 euroni. „See on korralik auto hind. Üks kivi kaalub 19 kg, korraga on neid mängus mõlemal võistkonnal kaheksa ehk kokku 16, Lisaks kuulub varustuse juurde spetsiaalne hari, tänu millele saavad paremad mängijad kivi kolm kuni neli meetrit väljakul edasi viia,“ tutvustab instruktor ja ootab huvilisi Tallinnasse alaga tutvuma.

