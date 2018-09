Firmaspordi Sügisspartakiaad‘18: bowlinguvõistluse võitis turniiri debütant

Swedbanki kolme tiimi hulgas saavutas 621 punktiga kõrgeima ehk kolmanda koha ettevõtte I võistkond koosseisus Gert Kivimägi, Jaago Jõeleht, Kaupo Maasing ja Merike Põldmäe. Kaupo Maasing tõdes, et esikoht jäi püüdmatusse kaugusesse. „Kõige tähtsam on see, et sul pole

võistkonnas mitte ühtegi nõrka lüli. Meil näitasid kõik väga stabiilset mängu, kuigi iseennast just ei ületatud. Ilmselt sinna taha jäi täna auhinnaline teine koht, kaotasime vaid kolme punktiga. Võit oli

seekord ikka liiga kaugel. Tundub, et oleme kauaks loorberitele puhkama jäänud, peame trenni tegema,“ analüüsis Maasing ja lubas järgmisel aastal taas platsis olla.

Suurepäraste visetega näitas taset Elisa I tiimi liige Erki Hallang, kes lõi platsi tühjaks lausa kuuel korral järjest ning skooris finaalis kokku 218 punkti. „Harjutasin eile 35 minutit, kuid enne seda mängisin viimati eelmisel sügisspartakiaadil. Puhas õnn! Ma ei oska isegi vindiga visata ja eraldi treenimas ei käi,“ sõnas Hallang reipalt.

Ettevõtete arvestuses saavutas võistkond 590 punktiga tubli 4. koha.

Tallinna Lennujaama II tiim saavutas 540 punktiga 7. koha. Vahur Vent tundis head meelt isikliku rekordi üle. „Viskasin eelvoorus 194 punkti, mis on seni minu kõrgeim tulemus. Selles osas läks õhtu korda, kuigi võistkonna skoor võinuks suurem olla.“

SEB I võistkond koosseisus Jaanus Sarv, Margo Treilmann, Kelly Paasian, Toomas Randoja pääses 592 punktiga eelvoorudest edasi kolmandana, kuid finaalis kogutud 534 punkti oli seekord 8. koha vääriline tulemus. Jaanus Sarv ütles, et ühe katsega kogu mänguplats tühjaks lüüa on hea tunne. „Ega väga palju seda teha ei saa, eelvoorus õnnestus alles viimasel katsel,“ poetas Sarv. Oma võistkonda sattus ta läbi juhuse. „Esiteks pandi terve pank bowlingut mängima ja siis selekteeriti tugevamad välja. Neli kõige paremat sattusid minu võistkonda. Nali naljaks, tegelikult said kõik soovijad registreerida ning võistkonnad komplekteeris SEB spordiklubi juht Merten Loss. Ma ei teagi, mis need kriteeriumid olid ja kas ta vaatas ka eelmiste aastate tulemusi või mitte,“ lisas firmasportlane.

Credit24 I tiim pääses eelvoorust edasi 529 punktise tulemusega, finaalis veeretati võistkonna peale 432 punkti ja saavutati 12. koht. Võistkonna liige Janar Kalmus jäi õhtuga väga rahule. „Meie ettevõtte pani täna välja neli võistkonda ja kõik tänased mängijad tulid kokku spetsiaalselt Firmaspordi Sügisspartakiaadi jaoks. Sündmus on aasta aastalt üha enam tuntust kogunud, tahetakse osaleda. Credit24 on oma esindusega väljas igal alal, laias laastus osaleb nädala jooksul peetavatel mõõduvõttudel kaks kolmandikku ettevõtte töötajatest,“ sõnas Kalmus.

Orkla Eesti AS V tiimi liige Karina Maltis rõõmustas pärast eelvooru oma isikliku ja võistkonna tulemuse üle. „Veeretasin seekord 120 punkti, eelmiste aastate tulemused on alla 100 jäänud. Võistkonna skooriks tuli 514 punkti, millest piisas teiste Orkla tiimide võitmiseks,“ ütles Maltis. Orkla V võistkond saavutas 15. koha, ettevõtte arvestuses jäädi 10. kohale.

Firmasportlane lubas nädala jooksul käe valgeks saada lisaks veel nii vibulaskmises kui mini-reketlonis. „Vibu lähen elus esimest korda proovima, teisi alasid olen varem firmaspordi raames teinud,“ lisas ta.

HRM Tootmise võistkond jäi 438 punktiga 29. kohale ja lahkus võistlusplatsilt pettunult. Tiimi liige Raili Juurikas tõdes, et läks tõeliselt kehvasti. „Oleme varem mitmeid kordi osalenud ning alati finaalis olnud. Olime täna varasemast veidi erineva koosseisuga, üks naisliige jäi vigastusega eemale, asendasime ta mehega ja näed, mis juhtus. Eks siis järgmine aasta paremini!“ avaldas spordihing lootust. Võistkonnakaaslane Harles Kiveste põrutas otse: „Kui nii hea võistkond nii halva tulemuse viskab, siis peab see raja süü olema!“

Eesti Firmaspordi Liidu projektijuht Taavi Kruut tunnistas ausalt, et bowlingus on tal kogemusi üsna napilt. „Olen seda mängu vist ainult paar korda proovinud, minust tänastele mängijatele küll vastast pole, tase on kõrge. Juba eelvoorudes oli madalaima ja kõrgeima tulemuse vahe 389 punkti,“ muljetas Kruut ja teatas, et kokku osales võistlusel 46 neljaliikmelist võistkonda 16 ettevõttest. “Võistlussaalis valitsenud emotsioonide spekter oli väga lai, kuid õhtu lõpuks lahkusid kõik hea tujuga ja ilmselt jätkub muljeid veel kauaks.”

Firmaspordi Sügisspartakiaad 2018 kolmandal päeval panevad ettevõtete töötajad oma oskused proovile Keila ujula basseinis. Kavas on 50 m vabalt ujumise ja 4 x 50 m teateujumise võistlused.