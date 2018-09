Ott Kiivikas on edukas sportlane, kes on eeskujuks paljudele harrastus- ja tippsportlastele. Ott Kiivika auhinnakapis on kümneid ja kümneid medaleid nii tiitlivõistlustelt, kui ka suurtelt rahvusvahelistelt võistlustelt. Ta on tulnud kulturismis Euroopa meistriks ja võitnud esimese koha rahvusvahelisel Mr. Olympia Amateur võistlusel. Lisaks sportimisele on Ott Kiivikas tegev veel ka treenerina, spordijuhina, ettevõtjana ja koolitajana.