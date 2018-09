Euroopa Spordinädal | Gerd Kanter: kutsun 22. septembril kõiki spordinädala avamisele

"Edu üks võti peitub kindlasti töötajates. Esmalt kindlasti nende professionaalsuses, aga selle kõrval on oluline ka nende produktiivsus, töövõime, elustiil ja tervis laiemalt jpm. Regulaarne liikumine on üks tõhusamaid vahendeid, mis soodustab töö- ja argitoimetustega paremat toimetulemist. Regulaarne treening tugevdab keha, värskendab vaimu, parandab stressitaluvust, muudab inimesed ka õnnelikumaks.

Kas te teate, et Eestis tegeleb regulaarselt liikumishararstusega ca 44% elanikkonnast. Pole ju üldse paha. Küll on pikke tee minna, et jõuda Põhjamaade tasemele, aga Euroopa keskmisest on eestimaalane liikuvam. Aga kui ma ütlen, et 30% elanikkonnast ei tegele liikumisharrastusega üldse? See paneb ilmselt veidi mõtlema. On tõenäoline, et sarnane on liikumisharrastusega tegelemise proportsioon ka paljudes ettevõtetes. Väide, et mul on istuv töö ja seepärast pole hea kehaline vorm oluline on vale. Ka istumiseks on vaja jõudu. Nõrka keha on raske hoida õiges asendis. Vale istumise asend on kehale koormav ja väsitav, suureneb risk rühihäireteks. Ettevõtja jaoks võib see aga tähendada produktiivsuse langust. Eriti juhul, kui kollektiivist on oma keha eest mitte hoolitsevaid inimesi 30%.

Kutsun kõiki ettevõtjaid üles pöörama rohkem tähelepanu töötajate liikumisharjumustele ja leidma võimalusi liikumisharrastusega tegelemise soodustamiseks. Võimalusi selleks on erinevaid ja kõik ei pruugi olla otseselt rahaga seotud. Riik on tulnud vastu ja vabastanud osaliselt töötajate tervise- ja spordikulutused erisoodustusmaksust, initsieerida võib ka ühiseid sportlikke ettevõtmisi, ka lihtne teavitus ja info jagamine töötajatele liikumise kasulikkuse kohta infotundides või –kirjades on juba abiks.

Aktiivsest ja liikuvast eluviisist võidavad kõik. Võidab ettevõte, võidab inimene ise.

Kokkuvõttes on küsimus elamise kultuuris, mis vajab veel selgitustööd, tagantõukamist ja välist innustamist. Kaasa saavad aidata kõik, kes juba jagavad väärtusi, et liikumisharrastuseg tegelemine on vajalikja peab olema argipäeva lahutamatu osa."

Põhjuseid, miks olla liikuv ja aktiivne, on palju ning üks võimalus elustiilis muutus teha ja uut elu alustada on spordinädal. Ole tugevam kiusatusest ja laiskusest. Head uue elu algust! Näeme taas spordinädalal, lisas Kanter.

Tervisemess Liikuma pakub uusi teadmisi tervise füüsilisest, vaimsest kui ka sotsiaalsest heaolust. Mess hõlmab endas harivat lavaprogrammi, uusi teadmisi sportimisvõimalustest ning tervise valdkonna tooteid ja teenuseid. Platsimessil saab toiduinfot, kontrollida oma tervisenäitajaid ning degusteerida ja nautida tervislikku toitu.